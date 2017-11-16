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Denemeler başladı! Türk askeri görünmez olacak

Türk mühendislerin geliştirdiği, radar ve termal kameralara yakalanmayan gizlenme kumaşı, askeri kamuflaj olarak da denenmeye başlandı

Denemeler başladı! Türk askeri görünmez olacak

Türk mühendislerin geliştirdiği, radar ve termal kameralara yakalanmayan gizlenme kumaşı, askeri kamuflaj olarak da denenmeye başlandı

16 Kasım 2017 Perşembe 14:22
Denemeler başladı! Türk askeri görünmez olacak
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DÜNYA'NIN üç ülkede bulunan teknolojinin Milli Savunma Bakanlığı'nın onay ve izni çerçevesinde NATO ülkelerine ihracatı planlanıyor.

Sun Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Ünlütürk, AA muhabirine  yaptığı açıklamada, Hacettepe Teknokent'te iki bilim insanının bulduğu "multispektral gizleme ağının" Sun Tekstil Ar-Ge Merkezi'nde geliştirildiğini, Türk Silahlı Kuvvetlerinde denenen kumaşın, testleri başarıyla geçmesinin ardından Torbalı'da kurdukları fabrikada üretimine başladıklarını belirtti.

Dünyada hem görünürlük hem radar hem de termal kameralardan  saklanabilen malzeme üretebilen çok az firma olduğunu, bu anlamda ABD ve  İsrail'in ardından üçüncü olduklarını ifade eden Ünlütürk, Türkiye'nin ihtiyaç  duyduğu bir alanda tamamen yerli mühendislikle kritik bir ürün geliştirdiklerini  ifade etti.

"Türk ordusunun ilk kez bu kapsamda gizleme özelliği olan bir ürünü  kullanması bize gurur veriyor çünkü daha önce kullanılan ürünler sadece görsel  kamuflaja yönelikti" diyen Ünlütürk, bu kumaşın, üzerine örtüldüğü maddeleri çok  geniş bir frekanstaki radar sinyallerinden sakladığını anlattı.

Vücut ısısını kontrollü dağıtarak termal kameralara yakalanmıyor

İnsan, tank ya da mühimmatlarda oluşan ısıyı renk kontrastına neden  olmayacak şekilde yayarak dağıtabilen kumaşın bu özelliğiyle de termal kameralara  karşı koruma sağladığını ifade eden Ünlütürk, kumaşın komuta merkezi ve  mühimmatın saklanması için kullanılmaya başlandığını dile getirdi.

Bu kumaş kullanılarak üretilen kamuflaj giysisinin, test aşamasında  olduğuna işaret eden Ünlütürk, "Bu giysiler gece harekatlarında askerimizin gece  görüş dürbünlerinden gizlenmesini sağlamak için tasarlandı. Şu anda deneme  aşamasında. Askeri birimler de test ediyor. Vücut ısısını kontrollü şekilde  salıyor ve termal kameralarda görünmüyor. Geliştirdiğimiz kumaşlarla NATO'nun  onaylı tedarikçi listesine girdik. Bu kapsamda çok sayıda NATO ülkesinden sipariş  alıyoruz. Milli Savunma Bakanlığımızın onayı ve izni çerçevesinde ihracatına da  başlayacağız."
Çelik yelekten zırhlı araç koltuğuna

Bir Türk savunma sanayi şirketinin Suudi Arabistan için geliştirdiği  zırhlı personel taşıyıcıda da geliştirdikleri kamuflaj malzemesini  kullanacaklarını kaydeden Ünlütürk, Ar-Ge laboratuvarında şu anda çok sayıda  askeri alanda kullanıma yönelik yeni ürün geliştirmek üzere çalışma  yürüttüklerini söyledi.

Bunların arasında çelik yeleklerin içine giyilmek üzere darbe emme  özelliğine sahip yelek, zırhlı personel taşıyıcılar içinde yaralanmaları önleyici  koltuk ve döşeme gibi projelerin de bulunduğunu kaydeden Ünlütürk, Türkiye'nin  savunma sanayisinde yerlileşme alanında attığı hızlı adımlara destek olmaya  çabaladıklarını belirtti.

1 milyon metrekareyi örtecek kapasite

Sabri Ünlütürk, geliştirdikleri ürünlerin gelecekte sivil kullanım  için de değerlendirilebileceğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birçok geliştirme önce askeri alanda başlıyor. Savunma sanayisine  yönelik yoğun bir çalışma var. Devlet de savunma sanayisinin millileşmesi için  önemli çaba harcıyor, kaynak aktarıyor. Çok doğru bir yatırım alanı. İnsansız  hava araçları, yerli tank, zırhlı taşıyıcılar gibi bir çok ürün artık Türkiye'de  üretiliyor. Biz de tekstil alanında elimizden geleni yapıyoruz. Türkiye'nin bu  alanda çok daha gelişeceğine, dünya çapında rekabet edebilecek ürünler  geliştirebileceğine inanıyorum. İhracat potansiyeli çok yüksek bir alan. Savunma  tekstilleri alanında dünyada çok az firma var. Önemli bir fiyat avantajına da  sahibiz. Bu iş için ayrı bir yatırım yaparak Torbalı OSB'de NATO'nun güvenlik  standartlarını karşılayan bir tesisi tamamladık. Bu sene yaptığımız üretimde  TSK'ya birkaç yüz bin metrekarelik alanı örtecek büyüklükte multispektral gizleme  ağı verdik. Önümüzdeki dönemde yılda 1 milyon metrekarelik gizleme ağı üretim kapasitesine ulaşacağız."

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Anahtar Kelimeler:
Sun HoldingAr-Ge MerkeziABD
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