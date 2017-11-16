Denemeler başladı! Türk askeri görünmez olacak

DÜNYA'NIN üç ülkede bulunan teknolojinin Milli Savunma Bakanlığı'nın onay ve izni çerçevesinde NATO ülkelerine ihracatı planlanıyor.

Sun Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Ünlütürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hacettepe Teknokent'te iki bilim insanının bulduğu "multispektral gizleme ağının" Sun Tekstil Ar-Ge Merkezi'nde geliştirildiğini, Türk Silahlı Kuvvetlerinde denenen kumaşın, testleri başarıyla geçmesinin ardından Torbalı'da kurdukları fabrikada üretimine başladıklarını belirtti.

Dünyada hem görünürlük hem radar hem de termal kameralardan saklanabilen malzeme üretebilen çok az firma olduğunu, bu anlamda ABD ve İsrail'in ardından üçüncü olduklarını ifade eden Ünlütürk, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu bir alanda tamamen yerli mühendislikle kritik bir ürün geliştirdiklerini ifade etti.

"Türk ordusunun ilk kez bu kapsamda gizleme özelliği olan bir ürünü kullanması bize gurur veriyor çünkü daha önce kullanılan ürünler sadece görsel kamuflaja yönelikti" diyen Ünlütürk, bu kumaşın, üzerine örtüldüğü maddeleri çok geniş bir frekanstaki radar sinyallerinden sakladığını anlattı.

Vücut ısısını kontrollü dağıtarak termal kameralara yakalanmıyor

İnsan, tank ya da mühimmatlarda oluşan ısıyı renk kontrastına neden olmayacak şekilde yayarak dağıtabilen kumaşın bu özelliğiyle de termal kameralara karşı koruma sağladığını ifade eden Ünlütürk, kumaşın komuta merkezi ve mühimmatın saklanması için kullanılmaya başlandığını dile getirdi.

Bu kumaş kullanılarak üretilen kamuflaj giysisinin, test aşamasında olduğuna işaret eden Ünlütürk, "Bu giysiler gece harekatlarında askerimizin gece görüş dürbünlerinden gizlenmesini sağlamak için tasarlandı. Şu anda deneme aşamasında. Askeri birimler de test ediyor. Vücut ısısını kontrollü şekilde salıyor ve termal kameralarda görünmüyor. Geliştirdiğimiz kumaşlarla NATO'nun onaylı tedarikçi listesine girdik. Bu kapsamda çok sayıda NATO ülkesinden sipariş alıyoruz. Milli Savunma Bakanlığımızın onayı ve izni çerçevesinde ihracatına da başlayacağız."

Çelik yelekten zırhlı araç koltuğuna

Bir Türk savunma sanayi şirketinin Suudi Arabistan için geliştirdiği zırhlı personel taşıyıcıda da geliştirdikleri kamuflaj malzemesini kullanacaklarını kaydeden Ünlütürk, Ar-Ge laboratuvarında şu anda çok sayıda askeri alanda kullanıma yönelik yeni ürün geliştirmek üzere çalışma yürüttüklerini söyledi.

Bunların arasında çelik yeleklerin içine giyilmek üzere darbe emme özelliğine sahip yelek, zırhlı personel taşıyıcılar içinde yaralanmaları önleyici koltuk ve döşeme gibi projelerin de bulunduğunu kaydeden Ünlütürk, Türkiye'nin savunma sanayisinde yerlileşme alanında attığı hızlı adımlara destek olmaya çabaladıklarını belirtti.

1 milyon metrekareyi örtecek kapasite

Sabri Ünlütürk, geliştirdikleri ürünlerin gelecekte sivil kullanım için de değerlendirilebileceğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birçok geliştirme önce askeri alanda başlıyor. Savunma sanayisine yönelik yoğun bir çalışma var. Devlet de savunma sanayisinin millileşmesi için önemli çaba harcıyor, kaynak aktarıyor. Çok doğru bir yatırım alanı. İnsansız hava araçları, yerli tank, zırhlı taşıyıcılar gibi bir çok ürün artık Türkiye'de üretiliyor. Biz de tekstil alanında elimizden geleni yapıyoruz. Türkiye'nin bu alanda çok daha gelişeceğine, dünya çapında rekabet edebilecek ürünler geliştirebileceğine inanıyorum. İhracat potansiyeli çok yüksek bir alan. Savunma tekstilleri alanında dünyada çok az firma var. Önemli bir fiyat avantajına da sahibiz. Bu iş için ayrı bir yatırım yaparak Torbalı OSB'de NATO'nun güvenlik standartlarını karşılayan bir tesisi tamamladık. Bu sene yaptığımız üretimde TSK'ya birkaç yüz bin metrekarelik alanı örtecek büyüklükte multispektral gizleme ağı verdik. Önümüzdeki dönemde yılda 1 milyon metrekarelik gizleme ağı üretim kapasitesine ulaşacağız."