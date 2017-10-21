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‘Deli Dumrul’ haracı mahkemeden döndü

Avrupa Adalet Divanı, AB’de transit geçiş yapan Türk TIR’larından alınan ücreti haksız buldu. Kısıtlamaların kalkmasıyla ihracatçının yıllık 3.5 milyar euroluk kaybı önlenecek

‘Deli Dumrul’ haracı mahkemeden döndü

Avrupa Adalet Divanı, AB’de transit geçiş yapan Türk TIR’larından alınan ücreti haksız buldu. Kısıtlamaların kalkmasıyla ihracatçının yıllık 3.5 milyar euroluk kaybı önlenecek

21 Ekim 2017 Cumartesi 09:47
‘Deli Dumrul’ haracı mahkemeden döndü
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AVRUPA Adalet Divanı, Macaristan’ın geçiş ücreti ödemediği için Türk TIR’ına para cezası kesmesi nedeniyle Macar Ulusal Vergi  ve Gümrük İdaresi aleyhine açılan davada, İstanbul Lojistik Hizmetleri’ni haklı buldu. 
Merkezi Lüksemburg’da bulunan Avrupa Birliği’nin (AB) en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, Mart 2015’te Macaristan’ın 438 euroluk geçiş ücretini ödemediği için bir TIR şoförüne 2 bin 400 euroluk para cezası kesmesi ile başlayan tartışmaya son noktayı koydu. 
İstanbul Lojistik Hizmetleri Taşımacılık ve Ticaret Limited Şirketi’nin, Ekonomi Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Uluslararası Nakliyeciler Derneği’nin (UND) desteğiyle Macar Ulusal Vergi ve Gümrük İdaresi aleyhine açtığı dava Türkiye’nin lehine sonuçlandı.
 
Elimizi güçlendirecek
 
TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, Avrupa Adalet Divanı’nın, Türk TIR’larından Macaristan’a her geçişte ücret alınmasının gümrük vergisine eş değer olduğunu, dolayısıyla anlaşmalara aykırılık taşıdığını ve uygulanamayacağını belirttiğini, Türk şirketinin haklı olduğuna karar verdiğini açıkladı. 
Büyükekşi, “Bu karar, başlıca ihracat pazarımız olan Almanya güzergahı üzerinde transit geçilen Macaristan, Avusturya, Bulgaristan, Slovenya, İtalya, Romanya ve Yunanistan tarafından Türk  plakalı araçlara uygulanan tarife dışı tüm kısıtlamalara karşı elimizi güçlendirecek” dedi. 
Büyükekşi, bu kararın benzer sebeplerle Avusturya aleyhine açılan, TİM tarafından izlenen ve yakın zamanda sonuçlanacağını öngördükleri dava adına da emsal teşkil etmesini umduklarını kaydetti. 
TİM Başkanı Büyükekşi, şöyle devam etti: 
“Türkiye-AB Gümrük Birliği Anlaşması gereği uygulanmaması gereken ve Türk-AB ticaretine yılda 3.5 milyar euro kaybettiren söz konusu engellerin ortadan kalkmasıyla başta en büyük pazar Almanya olmak üzere toplam ihracatımızın yarısına yakınını yaptığımız 
AB ülkelerine ticaretimizin artmasını bekliyoruz. 67 bin ihracatçının çatı kuruluşu olan TİM olarak, elde edilen bu kazanımdan dolayı çok memnunuz.”
 
Taşıma pahalılaştı rekabet gücü azaldı
 
Türk TIR’larından özellikle Bulgaristan, Romanya ve Macaristan’dan geçerken geçiş ücreti alınıyor. Bu uygulama taşımayı pahalılaştırdığı için Türk ürünlerinin Avrupa’daki rekabet gücü zayıflamaya başladı. Bulgaristan’a 84, Romanya’ya 236, Macaristan’a 438 euro geçiş ücreti ödeniyor. UND ve TİM, AB-Türkiye Gümrük Birliği Anlaşması’na aykırı olduğu gerekçesiyle uygulamaya itiraz etti. 2014’te Macaristan’ın 438 euroluk geçiş ücretini ödemediği için bir TIR şoförüne 2 bin 400 euroluk para cezası verildi. Bu ceza da Avrupa Adalet Divanı’na taşındı. 
 
3.5 milyar euroluk kayıp
 
UND ve TİM, ilgili bakanlıkların desteğiyle, Macaristan, Avusturya, Bulgaristan, Slovenya, İtalya, Romanya, Yunanistan’a karşı Türk TIR’larına uyguladıkları kota ve tarifeler nedeniyle kapsamlı bir mücadele başlattı. Haziran 2015’te AB Komisyonu’na gönderilen şikayet dosyasında, söz konusu kısıtlamalar nedeniyle Almanya ve diğer ülkelerle yapılan ticaretin ciddi zarar gördüğü belirtildi. AB Komisyonu da, Temmuz 2015’te yayınladığı Türkiye-AB Karayolu Yük Taşımacılığı Anlaşması Etki Analizinde, sadece geçiş belgesi kotaları nedeniyle Türkiye ve AB arasındaki ticaretinin yılda 3.5 milyar euro kaybettirdiğine vurgu yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa BirliğiAvrupa Adalet DivanıABTürk TIRTİM
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