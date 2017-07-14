DEİK’ten 99 ülkeyi kapsayan seferberlik

DEİK tarafından 1 yıl önce ülke iş konseyleri bazında başlatılan ‘ekonomik seferberlik’ kapsamında 99 ülkede çok sayıda siyasi ve ekonomik aktör ile yüzyüze görüşmeler ve etkinlikler gerçekleştirildi ve "İşler olması gerektiği gibi devam ediyor" mesajı aktarıldı. DEİK Başkanı Vardan son 1 yılda yürütülen faaliyetleri şu sözlerle aktardı:

“Darbe girişiminin üzerinden geçen bir yıllık sürede, tüm DEİK ailesi olarak da bu yüreğe güç vermek için elimizden gelen çabayı sarf ettik; sarf etmeye de devam ediyoruz. Bu kapsamda, darbe girişimi sonrası ilk iş günü olan 18 Temmuz 2016’da, İş Konseylerimizin faaliyet gösterdiği 135 ülkedeki muhataplarımıza bir mektup gönderdik ve "İşler olması gerektiği gibi devam ediyor" dedik. Ayrıca darbe girişiminin henüz haftası dahi dolmadan tüm İş Konseylerimiz ve Kurucu Kuruluş temsilcilerimizin katılımı ile bir istişare toplantısı gerçekleştirdik.Bu çerçevede, "Ülkemizin dünyanın her köşesiyle çalışan bir kuruluşu olarak, bu menfur olay sonrasında DEİK olarak biz ne yapabiliriz?" sorusuna ortak yanıt aradık.İstişareler sonucu ortaya çıkan 150’yi aşkın öneri, 11 maddelik Acil Eylem Planımızın da temelini oluşturdu. Bu Eylem Planı çerçevesinde, DEİK olarak bir ‘Ekonomik Seferberlik’ ilan ettik. Tüm İş Konseylerimizden, sorumlu oldukları ülkeleri bilfiil ziyaret etmelerini talep ettik.DEİK İletişim Komitesini kurarak Hükümetimiz, kurumlarımız ve yabancı muhataplarımızla iletişimde eş güdümü sağladık. Böylece bu hayati sürecin çok daha verimli geçmesini amaçladık. İş Konseylerimiz, bu bir yıllık süre zarfında tam 99 ülkeyi ziyaret etti. Darbe girişimini, öncesini ve sonrasını muhataplarımıza anlattı. Farklı coğrafyalardaki dostlarımıza, millet iradesinin üzerinde hiç bir gücün olmadığını ve olamayacağını söyledi. Ekonomimizin hain girişimden bir gün öncesi kadar güçlü olduğunu; hiçbir gücün 16 Temmuz Türkiye’sini, 15 Temmuz Türkiye’sinden farklı kılamayacağını ifade etti. Ancak bu çalışmamız henüz bitmedi ve İş Konseyimiz bulunan 135 ülkede tamamlanana kadar devam edecek.”Vardan, 15 Temmuz’un yıldönümüne ilişkin olarak mesajında ise; “Ülkemizin demokrasisine, ekonomisine ve istikrarına kast etmiş hain darbe girişimini bir kez daha şiddetle kınıyor; vatanımıza sahip çıkan yüce milletimize yeniden teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle, şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi ise minnetle anıyoruz. Onlara olan borcumuzu ödeyebilmek için, iş dünyası ve DEİK olarak, var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”şeklinde açıklamada bulundu.