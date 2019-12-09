Değiştirmeyen pişman olur! Bu paralar yeni yılda geçersiz olacak
Merkez Bankası, E8 Emisyon Grubu YTL banknotların 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren değerlerini tamamen yitireceğini duyurdu. Banka, söz konusu banknotların Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası şubelerinden değiştirilebileceğini belirtti.
TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan duyuruya göre, E8 Emisyon Grubu Yeni Türk Lirası banknotların zaman aşımı süresi 31 Aralık 2019'da dolacak. Paralar bu tarihe kadar Merkez Bankası ve Ziraat Bankası şubelerinden değiştirilebilecek.
"1 OCAK'TAN İTİBAREN DEĞERİNİ YİTİRECEK"
Bankadan yapılan açıklamada şöyle denildi:"8 Mayıs 2007 tarih ve 26516 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan duyuru ile E8 Emisyon Grubu 1, 5, 10, 20, 50 ve 100 Yeni Türk Lirası banknotların 1 Ocak 2010 tarihinde dolaşımdan kaldırılacağı ve 10 yıllık zaman aşımı süresini 31 Aralık 2019 tarihinde dolduracağı bildirilmişti. Bu çerçevede, söz konusu banknotlar 31 Aralık 2019 mesai saati sonuna kadar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası şubelerinden değiştirilebilecek olup, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren ise değerlerini tamamen yitirecektir."
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