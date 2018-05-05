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DeFacto da halka arzdan vazgeçti

Yeterli talebin oluşmaması nedeniyle Beymen'den sonra DeFacto da halka arzı ileri bir tarihe aldı

DeFacto da halka arzdan vazgeçti

Yeterli talebin oluşmaması nedeniyle Beymen'den sonra DeFacto da halka arzı ileri bir tarihe aldı

05 Mayıs 2018 Cumartesi 22:54
DeFacto da halka arzdan vazgeçti
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BEYMEN’in hisselerinin yüzde 100’üne sahip olan Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş. KAP’a yaptığı açıklamada Beymen’in halka arzının daha ileri bir tarihte tekrar değerlendirmek üzere iptal edildiğini duyurdu. Beymen’in ardından bu kez birkaç saat geçmeden DeFacto’dan iptal kararı açıklandı. Böylece iki perakende firması halka arzı yapamamış oldu.

Beymen’in ardından büyük umutlarla halka arzı beklenen DeFacto’dan yapılan açıklamada “DeFacto'nun 3-4 Mayıs 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen halka arzı, küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmaların piyasalar üzerindeki etkisi nedeniyle yeterli talebin oluşmaması dikkate alınarak Şirket yönetimi ve ortaklarınca daha ileri bir tarihte değerlendirilmek üzere iptal edilmiştir” denildi.

Piyasa değeri 3.4 milyar lira

İş Yatırım’ın konsorsiyum liderliğinde DeFacto’nun halka arzında 3-4 Mayıs tarihlerinde, 12,50-15,00 TL fiyat aralığında talep toplanacaktı. Ek satış dahil yüzde 29,81 hissesi halka arz edilecek işlem kapsamında yaklaşık 68,5 milyon adet hisse yatırımcılara satılacaktı. Belirlenen fiyat aralığı doğrultusunda şirketin piyasa değeri 2,87 milyar ile 3,45 milyar TL arasında hesaplanıyordu. Halka arz edilecek payların yüzde 20’si yerli, yüzde 80’i ise yabancı yatırımcılara ayrılmıştı. Payların %1’i DeFacto yurtiçi çalışanlarına, %9’u yurtiçi bireysel yatırımcılara, %10’u yurtiçi kurumsal yatırımcılara, %80’i ise yurtdışı kurumsal yatırımcılara gerçekleştirilecek satışlar için tahsis edilmişti.

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