'Dedikodulara inanmayın'

VATANDAŞLARIN, resmi olarak yapılmayan açıklamalara inanmaması gerektiğini belirten Nüfus Müdürü Erkün, "Yeni kimlik dağıtımının 2017 sonunda biteceği bilgisi doğru değildir, bize gelen genelgeye göre dağıtımın bitmesi 2020 yılı sonunu bulacaktır" dedi. Müdür Erkün, 16 lira olan kart ücretlerinin 85 lira olacağı söylentilerinin de gerçeği yansıtmadığını kaydetti. Yeni kimlik kartına geçiş sürecinde normal kimlik ücreti haricinde herhangi bir vergi alınmayacağını aktaran Müdür Erkün, kimliğini 2017 yılı sonuna kadar değiştirilmeyenlere ceza geleceği şeklindeki bilginin yalan olduğunu söyledi.

BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR

2 Ocak 2017 tarihinde başlayan çipli kimlik başvurularının devam ettiğini belirten Nüfus Müdürü Erkün, "Vatandaşımız gerek Alo 199'u arayarak, gerekse Nüfus Müdürlüğüne gelerek müracaatlarını yapabilir. Vatandaşlarımızdan ricamız, işlem yapan personelimizin kendilerine yaptıkları uyarı doğrultusunda hareket ederek yardımcı olmalarını istiyoruz. Vatandaşlarımızın, çipli kimlik kartları alabilmesi için 2020 yılına kadar süresi var. Bu süre içerisinde müdürlüğümüze 1 biyometrik fotoğrafla gelen vatandaşlarımızın çipli kimlik başvurularını alıyoruz" diye konuştu. Müdür Erkün, Gazipaşa'da bugüne kadar 9 bin 500 civarında kimlik kartı müracaatı aldıklarını da sözlerine ekledi.

