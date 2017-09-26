Davut Çetin'den 'erteleme' yorumu

ATSO'NUN Eylül ayı meclis toplantısı, Süleyman Özer başkanlığında yapıldı. ATSO'nun Eylül meclisinin gündemini ertelenen seçimler oluşturdu. ATSO Başkanı Davut Çetin, ertelemeyle ilgili basında çeşitli nedenler yazıldığını belirterek, "Ne olursa olsun, iki hafta kala böyle bir değişiklik şık olmamıştır. Erteleme, sorun yaşanan oda ve borsalarla sınırlı kalmalıdır. Kuralların ve geleneklerin bu kadar sık değişmemesi gerekir. Ankara ve İstanbul gibi odalar en büyük ve kurumsallaşma süreçlerini bitirmiş olması gereken odalardır. Bizler buranın tapu sahibi değiliz, kurumlarımız şahıslara bağlı değildir. Bir işadamı için bu görevler bu kadar mücadele ve gerilim konusu olmamalıdır. Hepimizin asli işi üretim ve ticarettir" dedi.

'SEN-BEN ÇEKİŞMESİNİ BIRAKALIM'

Ülkenin bu kadar çekişmeyi kaldıracak hali olmadığını dile getiren Çetin, “İşadamları ekonomide reformlar bekliyor, ülkenin yatırıma ve istihdama ihtiyacı var. 'Koyun can kasap mal derdinde' dedirtmemeliyiz. Hiçbirimiz 'Vatanı ben kurtarırım, başkası kurtaramaz' deme hakkına sahip değildir. Antalya'ya katkı yapmak için mutlaka bir görev alma şartı yoktur. Bu ertelemenin tek bir olumlu yönü olabilir. Komitelerimiz seçim enerjisini birkaç ay sektörel çalışmaya dönüştürürse, çok daha başarılı çalışmalar yapabiliriz. Bunun için sen-ben çekişmesini bir kenara bırakalım ve görevimizi en iyi şekilde yerine getirmeye bakalım. Şahsi çekişmelerle görevlerimizi aksatamayız" dedi.

'HARİTALARA BOYUN EĞMEYİZ'

Kuzey Irak'taki bağımsızlık referandumuyla ilgili Irak ve Suriye'nin bölündüğünü gösteren bir harita ekrana getiren ATSO Başkanı, 30 yıllık bu haritanın o dönemlerde ciddiye alınmadığını belirterek, “Fakat arkasından Irak'ta savaş çıkarılmış, Irak bölünmüştür. Sonra IŞİD diye ne olduğu belli olmayan bir örgüt türetilmiş, Suriye'nin bölünmesi planı başlamıştır. Irak ve Suriye'de Şii Irak Devleti, Şii Suriye Devleti, Sünni Arap Devleti ve Kürt devleti olarak 4 devlet kurulması hedeflenmiştir. Şimdi, Rusya, Türkiye, İran ve Irak bu oyunu bozmaya çalışmaktadır, fakat büyük bir mücadele devam etmektedir. ATSO olarak, buradan bu haritalara ve planlara boyun eğmeyeceğimizi ilan ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti bu tuzağa düşmeyecektir. Biz birkaç milyonluk bir ülke değiliz, Kurtuluş Savaşı vermiş bir milletiz. Eğer vatan savunması gerekirse eli silah tutabilen 40-50 milyon kişi çıkar ve bu vatanı savunur" dedi.

BÜYÜKNOHUTÇU CİNAYETİ VE ATATÜRK HEYKELİ

Antalya gündemindeki Ali Ulvi Büyüknohutçu cinayeti, Atatürk heykelinin çalılığa atılması ve Suriyeliler sorununa da değinen ATSO Başkanı Davut Çetin, şunları söyledi: “İlimizin dağları, ormanları, suları için mücadele veren Ali Ulvi Büyüknohutçu ismi unutulmamalı ve cinayet soruşturması titizlikle devam etmelidir. Bir başka mesele Atatürk heykeli konusudur. Antalya'da bütün kurumlarımızın bu konuda hassas olduklarından şüphemiz yoktur. Bu tür olaylar kasıtlı olarak, kışkırtma amaçlı da yapılabilir. Bu olaylara karşı dikkatli davranılmalı ve kamuoyu aydınlatılmalıdır. Bir başka olay, Suriyeli mültecilerle ilgilidir. Normalde Antalya'da Suriyelilerin yerleşmesine izin yoktur, fakat tarım sektöründe onların işine ihtiyaç olduğu görülmektedir. Suriyeli mültecilerin durumları netleştirilmelidir. Küçük küçük olaylar mücadele edilmezse altından kalkamayacağımız büyük olaylara dönüşebilir. Toplu olaylara, Antalya'ya yakışmayan görüntülere meydan verilmemelidir."

EKONOMİDEKİ GÖSTERGELER

Antalya ekonomisinde olumlu ve olumsuz göstergeler olduğuna da değinen ATSO Başkanı Çetin, iki başlık altında örnekler verdi. Turizmde yüzde 66 artışla 8 milyon turistin geçildiği ve 9 milyonun da geçileceğini belirten Çetin, “İhracatımız yüzde 24 oranında artış göstermiştir. KDV ve ÖTV tahsilatımız Ağustos'ta geçen yıla göre yüzde 10 artmıştır. Karşılıksız çek ve protestolu senetlerde yüzde 40'lar düzeyinde azalma var. Karşılıksız çek oranı yüzde 2'ye düşmüştür" dedi.

KONUT SATIŞLARI DÜŞTÜ

Olumsuz olarak ise konut satışlarının Temmuz ayında geçen yıla göre yüzde 42 arttığını, Ağustos ayında ise yüzde 10 düşüş gerçekleştiğini belirten Çetin, “2015 yılına göre Alman turist sayısında 1 milyon, toplam Avrupa pazarında 1 milyon 700 bin civarında kaybımız var. Avrupalı turistte azalma kent merkezindeki turizm ve ticarete olumsuz şekilde yansımaktadır. Antalya'da yatırımlarda geçen yıla göre toparlanma var, ancak önceki yılların gerisindeyiz. 2014'te 3.3 milyar TL'den geçen yıl 562 milyona gerilemişiz. Bu yıl sonuna kadar 1.5 milyar TL'ye çıkabiliriz. 2016'ya göre yüksek artış olsa da artık geçmiş yıllara dönmek zor olacaktır. Çünkü turizmde zaten yeni yatak ihtiyacı yoktur" dedi.

GELİR DAĞILIMINDA BOZULMA

Geçen yıl Antalya'da hem gelir kaybı olduğu, hem de gelir dağılımında bir miktar bozulma yaşandığını da anlatan Çetin, “Dün açıklanan veriye göre bölgemizde ortalama kişi başı harcanabilir gelir, yani vergilerden sonra kalan gelir ortalama 19 bin 700 liradır. İstanbul, Ankara, İzmir'de ise 26 bin TL'dir. TÜİK'e göre geçen yıl kişi başı gelirimiz yüzde 8 artmıştır. Türkiye'de en düşük gelir artışı olan bölgelerden birisiyiz. Kaleiçi ve kent merkezindeki esnafımızın yakınması hem turizmdeki durumdan hem de genel gelir kaybından kaynaklanmaktadır" dedi.

EN GÜZEL VİTRİNLERE ÖDÜL

ATSO Meclisi'nde Antalya Alışveriş Günleri kapsamındaki En Güzel Vitrin Yarışması'nda dereceye girenlere de plaket ve para ödülü verildi. En Güzel Vitrin Yarışması'nda birinci NBE İlan ve Reklam Ajansı'ndan Hatice Emel Erçiftçi 10 bin TL, ikinci SYNC Concept Store'dan Ebru Saygan 7 bin 500 TL, üçüncü ise Serdar Çeminbir 5 bin TL ile ödüllendirildi. Lalina Tekstil ve İmral Süzer mansiyon, Erol Kumaşçılık'tan Ersan Erdem de jüri özel ödülü olarak 1000'er TL ile ödüllendirildi.