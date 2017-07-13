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Darbe girişimi tüketicinin güvenini sarsmadı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sonrası hükümetin aldığı tedbirler ve atılan adımlarla, makro ekonomideki göstergelerin yanı sıra tüketicinin geleceğe dair güvenini yansıtan endeksler de hızla toparlandı

Darbe girişimi tüketicinin güvenini sarsmadı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sonrası hükümetin aldığı tedbirler ve atılan adımlarla, makro ekonomideki göstergelerin yanı sıra tüketicinin geleceğe dair güvenini yansıtan endeksler de hızla toparlandı

13 Temmuz 2017 Perşembe 12:01
Darbe girişimi tüketicinin güvenini sarsmadı
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TÜKETİCİ  güven endeksi geçen yıl haziran ayında 69,4 düzeyindeyken, darbe teşebbüsünün yaşandığı temmuzda 67 düzeyine geriledi. Hemen ardından ağustosta yüzde 74,4 seviyesine yükselen endeks ekim ayına kadar yüksek seviyesini sürdürdü. Geçen yıl kasım ayından itibaren dalgalı bir seyir izleyerek düşüş gösteren güven endeksi, alınan tedbirlerin etkisiyle ocakta tekrar yükseliş trendine girdi. Endeks bu yılın haziran ayında 70 değerine ulaştı. Hane halkının maddi durum beklentisi endeksi de darbe girişiminin yaşandığı dönemde 88,4 düzeyindeyken, bu yılın haziran ayında 90 seviyesine çıktı. Bu artış, gelecek bir yıllık dönemde hanenin maddi durumunun daha iyi olacağını bekleyenlerin artmasından kaynaklandı. Türkiye'de tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirmesini ortaya koyan ekonomik güven endeksi de geçen yıl temmuzda 98,7 iken, ağustostan itibaren dalgalı seyir izleyerek, şubat ayından itibaren ibreyi pozitife çevirdi. Endeks en yüksek seviyesini 100,5 ile bu yılın mayıs ayında görerek, haziranda 98,9 olarak gerçekleşti. Söz konusu yükseliş trendi, reel kesim ve inşaat sektöründeki güven endekslerinde de kendini gösterdi. Geçen yıl temmuz ayında 105,7 olan reel kesim güven endeksi, 2017 haziran döneminde 108,8'e, inşaat sektörü güven endeksi de 83'den 86,7'ye çıktı. 


ÜRETİM ENDEKSLERİNDE DE İBRE POZİTİFE DÖNDÜ 

Geçen sene temmuzda reel sektörde üretimin dinamosu sayılan toplam sipariş miktarı endeksi 94,4 iken, bu sene haziran ayında 99,1'e, mamul mal stok miktarı da aynı dönemde 96,7'den 98,6'ya yükseldi. Sabit sermaye yatırım harcamasını gösteren endeks bu dönemde 8,7 puan artışla 112,2 olarak kayıtlara geçti. Genel iş durumuna ilişkin gidişatı gösteren endeks de 94'ten 111,4'e ulaştı. Mevcut dönemin dayanıklı tüketim malı satın almak için uygunluğunu gösteren endeks geçen yıl temmuzda 70,5 iken, bu yılın haziran döneminde 76,7'ye, bireylerin bu mallara yönelik harcama yapma düşüncesi endeksi de 96,7'den 98,2'ye çıktı. 

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Anahtar Kelimeler:
FetöTüketiciTüik
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