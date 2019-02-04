Dar gelirli 'Z kuşağı'na girişimci kredisi

TİSVA ile KOSGEB, yoksul kadınlara küçük sermaye veren Türkiye Grameen Mikrofinans Programı’ndan (TGMP) destek alan “Z kuşağı” genç ve kadın girişimcilere kredi vermeye hazırlanıyor. Genç ve Kadın Girişimci Kredisi ile işsizliğin olumsuzluklarından kurtulmak için “Z kuşağı” gençleri ve kadınları güçlendirecek fırsatlar oluşturulacak. Gerekli olan fonun bir kısmı “Z kuşağı” genç ve kadın girişimci tarafından sağlanırken, diğer kısmı ise Sosyal İşletmecilik Fonu’ndan sağlanacak.

ÜST LİMİT 30 BİN LİRA

Kredi miktarı, yapılacak olan işin özelliği ve proje teklifine bağlı olarak belirlenecek. Başlangıçta en fazla 10 bin lira olacak kredinin miktarı 30 bin liraya kadar çıkacak. Genç ve kadın girişimcilerin kredi alabilmesi için mutlaka sermayeye katkı sağlaması gerekecek. Kredinin verilmesi için gelir getirici bir işin kurulması gerekecek. Geçmişte yoksul kadınlara verilen mikrogirişim kredisinden yararlanan annelerin çocuklarına öncelik verilecek. Ancak söz konusu kredi, her genç ve kadın işsiz vatandaş için de geçerli olacak. Projeden 18-35 yaş aralığındaki yoksul kadın ve gençler yararlanabilecek. Yatırım projesi için risk faktörleri, hammadde kullanılabilirliği ve pazarlama stratejisi gibi projenin çeşitli yönlerinin ana hatlarıyla açıklanması gerekecek. Z kuşağı genç ve kadın girişimcinin iş projesinin tam mülkiyetini alabilmesi için yakın izleme ve denetleme TGMP tarafından yapılacak. Krediden yararlanmak için verilecek proje teklifinde; kredinin kullanılma amaçları, süresi, geri ödeme takvimi, detaylı harcama tabloları oluşturulacak.

YÜZDE 9 KADIN İŞVEREN

TÜİK verilerine göre Türkiye’de her 100 kişiden sadece 5’i işveren konumunda bulunuyor. İstatistiklere göre, toplam istihdam içinde işverenlerin payı yüzde 4.6 olurken, kadın işverenlerin oranı ise yüzde 9’a ulaştı. (Hürriyet)