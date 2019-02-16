Dar gelirli kadınların girişimci çocuklarına "fongogo" desteği

DAR gelirli ailelere yönelik birçok proje yürüten ve bu kapsamda özellikle kadınların kendi işini kurarak kendi ayakları üzerinde durmasını destekleyen Türkiye İsrafı Önleme Vakfı, şimdi de gençleri girişimciliğe özendirmek amacıyla düğmeye bastı.

TİSVA bünyesinde yürütülen Türkiye Grameen Mikrofinans Programı kapsamında bugüne kadar toplamda 180 binin üzerinde dar gelirli kadına, 825 milyon liradan fazla kredi kullandırıldı.



Başarıyla yürütülen projenin pozitif sonuçlarından esinlenilerek, dar gelirli kadınların potansiyel girişimci çocuklarına yönelik de bir kampanya başlatıldı. Başlatılan kampanyayla dar gelirli ailelerin genç çocukları, hayalindeki iş fikrini hayata geçirme fırsatı bulacak ve girişimciliğe adım atacak.



Bu kapsamda bir tür modern imece olarak da nitelendirilen kitlesel fonlama sitesi www.fongogo.com üzerinden destek toplanırken, şimdiye kadar 8 bin liralık fon birikimi sağlandı.



Kampanya sonrasında, her bir gence yaklaşık 10 bin liralık girişimci desteği verilmesi planlanıyor. "Sıfır işsizlik" mottosuyla yola çıkılan kampanya kapsamında toplamda 100 bin liralık fon toplanması hedefleniyor.



İlk etapta 100 bin liralık fona mart ayının ortasına kadar ulaşılması hedeflenirken, istenilen meblağın birikmemesi halinde sürenin esnetileceği belirtiliyor.



"Başkaları için iş oluşturacak gençlerin yetiştirilmesini hedefliyoruz"



Kampanya ile ilgili değerlendirmelerde bulunan proje sahibi ve TİSVA Mütevelli Heyeti Başkanı Aziz Akgül, Türkiye'nin geleceğinin daha parlak olmasının yoksulluğun azaltılmasından geçtiğini söyledi.K

Türkiye'de yoksulluğun azaltılması ile ilgili bir paradigma değişikliğine gidilmesinin önemine işaret eden Akgül, hibe şeklindeki yardımların dar gelirli gruplara ihtiyaçları dahilinde istisnai şekilde paylaştırılması gerektiğini vurguladı.



Akgül, bu hedefle gençlerin kendi işlerini kurmalarına yönelik bir program başlattıklarını aktararak, "Fongogo üzerinden projelerini duyuran dar gelirli kadınların çocukları, sayenizde birer girişimci olacak ve üretmeye başlayacak. Hedefimiz, daha önce bizden mikrokredi almış, kendi kendine gelir getirici faaliyette bulunarak, yoksulluk sınırının üzerine çıkmış mikro girişimci kadınlarımızın evlatlarının da birer girişimci olmalarını sağlamak ve onların ülke ekonomisine katkı sağlarken kendi işlerini kurmalarına yardımcı olmaktır." diye konuştu.



Herkesi bu projeye destek olma çağrısında bulunan Akgül, şunları kaydetti:



"Türkiye İstatistik Kurumunun en son yayınlanan Kasım 2018 İşgücü İstatistikleri'ne göre işsizlik oranı yüzde 12,3 seviyesinde. Bu verilerin 15-24 yaş kapsamındaki genç nüfusa yansımasına baktığımızda ise işsizlik oranı yüzde 23,6 olarak gerçekleşti. Bu veriler de bize genç nüfusta yaşanan işsizliğin çarpıcı bir kanıtını oluşturmaktadır. Türkiye'de gençlerin istihdamında esas olarak uygulanan ve kıt kaynakların israfına yol açan strateji, devlet kapısında iş aramak veya başkasının yanında çalışmaktır.



Halbuki Türkiye'de istihdamın ve üretimin artmasının en önemli yolu girişimciliktir. Dolayısıyla gençler 'Kimseden iş istemiyorum, iş veren olmak istiyorum" şeklinde istekte ve arayışın içerisinde olmalıdır. Özellikle kamu ve özel sektörde iş arayan gençler yerine 'Hayatta birileri için çalışmak istemiyorum. Başkaları için iş oluşturacağım' anlayışına sahip gençlerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir."