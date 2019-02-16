Dar gelirli kadınların girişimci çocuklarına "fongogo" desteği

Dar gelirli girişimci kadınların, iş fikri olan çocuklarının hayallerini gerçekleştirebilmeleri için bir tür modern imece olarak da nitelendirilen kitlesel fonlama sitesi fongogo'da kampanya başlatıldı.

Dar gelirli kadınların girişimci çocuklarına "fongogo" desteği
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DAR gelirli ailelere yönelik  birçok proje yürüten ve bu kapsamda özellikle kadınların kendi işini kurarak  kendi ayakları üzerinde durmasını destekleyen Türkiye İsrafı Önleme Vakfı, şimdi de gençleri girişimciliğe özendirmek amacıyla düğmeye bastı. 
TİSVA bünyesinde yürütülen Türkiye Grameen Mikrofinans Programı kapsamında bugüne kadar toplamda 180 binin üzerinde dar gelirli kadına, 825 milyon liradan fazla kredi kullandırıldı.
 
Başarıyla yürütülen projenin pozitif sonuçlarından esinlenilerek, dar gelirli kadınların potansiyel girişimci çocuklarına yönelik de bir kampanya  başlatıldı. Başlatılan kampanyayla dar gelirli ailelerin genç çocukları,  hayalindeki iş fikrini hayata geçirme fırsatı bulacak ve girişimciliğe adım atacak.
 
 Bu kapsamda bir tür modern imece olarak da nitelendirilen kitlesel  fonlama sitesi www.fongogo.com üzerinden destek toplanırken, şimdiye kadar 8 bin liralık fon birikimi sağlandı.
 
Kampanya sonrasında, her bir gence yaklaşık 10 bin liralık girişimci desteği verilmesi planlanıyor. "Sıfır işsizlik" mottosuyla yola çıkılan kampanya  kapsamında toplamda 100 bin liralık fon toplanması hedefleniyor.
 
İlk etapta 100 bin liralık fona mart ayının ortasına kadar ulaşılması  hedeflenirken, istenilen meblağın birikmemesi halinde sürenin esnetileceği  belirtiliyor.
 
"Başkaları için iş oluşturacak gençlerin yetiştirilmesini  hedefliyoruz"
 
Kampanya ile ilgili değerlendirmelerde bulunan proje  sahibi ve TİSVA Mütevelli Heyeti Başkanı Aziz Akgül, Türkiye'nin geleceğinin daha  parlak olmasının yoksulluğun azaltılmasından geçtiğini söyledi.K 
Türkiye'de yoksulluğun azaltılması ile ilgili bir paradigma  değişikliğine gidilmesinin önemine işaret eden Akgül, hibe şeklindeki yardımların  dar gelirli gruplara ihtiyaçları dahilinde istisnai şekilde paylaştırılması  gerektiğini vurguladı.
 
Akgül, bu hedefle gençlerin kendi işlerini kurmalarına yönelik bir  program başlattıklarını aktararak, "Fongogo üzerinden projelerini duyuran dar  gelirli kadınların çocukları, sayenizde birer girişimci olacak ve üretmeye  başlayacak. Hedefimiz, daha önce bizden mikrokredi almış, kendi kendine  gelir getirici faaliyette bulunarak, yoksulluk sınırının üzerine çıkmış mikro  girişimci kadınlarımızın evlatlarının da birer girişimci olmalarını sağlamak ve  onların ülke ekonomisine katkı sağlarken kendi işlerini kurmalarına yardımcı  olmaktır." diye konuştu.
 
 Herkesi bu projeye destek olma çağrısında bulunan Akgül, şunları  kaydetti:
 
"Türkiye İstatistik Kurumunun en son yayınlanan Kasım 2018 İşgücü İstatistikleri'ne göre işsizlik oranı yüzde 12,3 seviyesinde. Bu verilerin 15-24  yaş kapsamındaki genç nüfusa yansımasına baktığımızda ise işsizlik oranı yüzde  23,6 olarak gerçekleşti. Bu veriler de bize genç nüfusta yaşanan işsizliğin  çarpıcı bir kanıtını oluşturmaktadır. Türkiye'de gençlerin istihdamında esas  olarak uygulanan ve kıt kaynakların israfına yol açan strateji, devlet kapısında  iş aramak veya başkasının yanında çalışmaktır.
 
Halbuki Türkiye'de istihdamın ve üretimin artmasının en önemli yolu  girişimciliktir. Dolayısıyla gençler 'Kimseden iş istemiyorum, iş veren olmak  istiyorum" şeklinde istekte ve arayışın içerisinde olmalıdır. Özellikle kamu ve özel sektörde iş arayan gençler yerine 'Hayatta birileri için çalışmak  istemiyorum. Başkaları için iş oluşturacağım' anlayışına sahip gençlerin  yetiştirilmesi hedeflenmektedir."

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