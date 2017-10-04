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Danıştay'dan emsal karar! Memurlar dikkat

Danıştay'ın kararına göre, memurun mesai saatlerinde oda kapısını kilitlemesi suç sayıldı

Danıştay'dan emsal karar! Memurlar dikkat

Danıştay'ın kararına göre, memurun mesai saatlerinde oda kapısını kilitlemesi suç sayıldı

04 Ekim 2017 Çarşamba 10:46
Danıştay'dan emsal karar! Memurlar dikkat
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SAĞLIK Bakanlığı bünyesindeki bir kamu Hastanesinde görevli diyetisyen, mesai saati içerisinde odasının kapısını kitleyip, kapıyı tıklatan hastayı içeriye almadı. Telefonlara da cevap vermeyen sağlıkçı, idarenin devreye girmesiyle kapının ikinci kez çalınması üzerine hastayı içeriye aldı. Hakkında idari soruşturma açılan sağlıkçıya uyarı cezası verildi. Cezanın iptalini isteyen diyetisyene mahkemeden "Mesai saatinde memurun odasının kapısını kilitlemesi suçtur" kararı çıktı 
 
Vatandaşa hizmet vermekle yükümlü bir kamu kurumunda görevli memurun, oda kapısını kilitlemesi sebebiyle, hakkında verilen uyarma cezası Danıştay tarafından onandı. Bir kamu hastanesinde görevli diyetisyen mesai saati içerisinde kapısını kitleyerek masasında oturmaya başladı. Günler öncesinden muayene için randevu alan hasta ise tedavi olmak için kapıyı çaldı. Yaşadığı bir olaya öfkelendiği öne sürülen diyetisyen hastasına kapıyı açmadı.
 
Bunun üzerine hasta, kapının açılması için hastane yönetimine başvurdu. Hemen dahili telefonla diyetisyene ulaşmaya çalışan idareciler büyük şook yaşadı. Diyetisyen telefonları açmayınca bu kez kapısı ikinci kez çalındı. Bir süre sonra kapıyı açan diyetisyen hastasını muayene etti. Hastane yönetiminin hakkında soruşturma başlattığı diyetisyen, il disiplin kurulunca uyarı cezası aldı. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 'Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak,' maddesi kapsamındaki fiili işlediği iddiasıyla uyarma cezası alan diyetisyen cezayı yargıya taşıdı.
 
İdare Mahkemesi, diyetisyenin mesai saati içerisinde odada olmasına rağmen kapıyı açmayarak görevini aksattığına hükmetti. İtirazı reddedilen diyetisyen kararı temyiz etti. Danıştay 12. Dairesi, diyetisyenin itirazını reddetti.
 
Kararda şu ifadelere yer verildi: "Devlet hastanesinde diyetisyen olarak görev yapan davacının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/A-(f) maddesi uyarınca uyarma cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin işleme karşı yaptığı itirazının reddine ilişkin .. İl Disiplin Kurulu işleminin iptali istemiyle açılan davada gereği görüşüldü. Davacının mesai saatleri içinde odasında olmasına rağmen oda kapısını kilitli tutarak gelen hastaya cevap vermediği ve daha sonra açılan telefon ve ikinci kez oda kapısının çalınması üzerine kapıyı açarak hastaya cevap verdiği, davacının fiilinin sübut bulduğu gerekçesiyle davanın reddi yolunda idare mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe, hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

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Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıDanıştayCeza
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