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Danıştay'dan emsal karar! Faiziyle birlikte ödenecek

Danıştay, isteği dışında başka kuruma atanan ve açtığı davayı kazanarak eski kurumuna 5 yıl sonra dönen memurun, geçen sürede alamadığı döner sermaye gelirinin yasal faiziyle ödenmesine hükmetti

Danıştay'dan emsal karar! Faiziyle birlikte ödenecek

Danıştay, isteği dışında başka kuruma atanan ve açtığı davayı kazanarak eski kurumuna 5 yıl sonra dönen memurun, geçen sürede alamadığı döner sermaye gelirinin yasal faiziyle ödenmesine hükmetti

22 Ekim 2017 Pazar 14:45
Danıştay'dan emsal karar! Faiziyle birlikte ödenecek
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ALINAN bilgiye göre, Çevre Sağlığı Teknisyeni Harun  Öksüz, görev yaptığı Trabzon İl Sağlık Müdürlüğünden 2004'te isteği dışında Gıda  Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Trabzon İl Müdürlüğü emrine atandı.

Harun Öksüz atamanın iptali için dava açtı. Davayı kazanan Öksüz, 5  yılın ardından eski görevine döndü. Kurumunda fiilen çalışamamasının hukuka  aykırı atama işleminden kaynaklandığını ileri süren sağlık teknisyeni, il sağlık  müdürlüğünde çalışamadığı 5 yıl için döner sermaye ek ödemesinin faiziyle  ödenmesini istedi.

Öksüz, Trabzon İl Sağlık Müdürlüğünün talebi reddetmesi üzerine  Trabzon İdare Mahkemesinde dava açtı. İl Sağlık Müdürlüğü işlemini hukuka uygun  bulan İdare Mahkemesince, davacının fiilen çalışmadığı döneme ilişkin ek ödeme  talep edemeyeceği belirtildi.

5 YILLIK DÖNER SERMAYE YASAL FAİZİYLE ÖDENECEK

Trabzon İdare Mahkemesi kararının temyiz edilmesi üzerine dosya  Danıştay 5. Dairesine geldi. Daire, Trabzon İdare Mahkemesinin kararını bozarak,  yeniden bir karar verilmek üzere dosyayı yerel mahkemeye gönderdi.

Dairenin kararında, İdare Mahkemesinin gerekçesinde, "döner sermaye  ödemelerinin kuruma katkı sağlanması halinde ve fiilen çalıştırılma sonucu hak  edileceğinin, böyle bir çalışma olmadan ödeme yapılamacağının" belirtildiği  aktarıldı.

Davacı teknisyenin, isteği dışında atandığı kurumdan eski kurumuna  dönmek için açtığı davada, atanma işleminin hukuka aykırı bulunarak iptal  edildiği ve teknisyenin 5 yıl sonra il sağlık müdürlüğüne geri döndüğü  hatırlatılan kararda, bir idari işlemin yargı kararıyla iptal edilmesi halinde,  bu kararın işlemi, yapıldığı andan başlayarak ortadan kaldırdığı vurgulandı.

İdarenin, kararlarıyla ortaya çıkan sonuçları gidermekle yükümlü  olduğu belirtilen kararda, "Davacının kurumda fiilen çalışamaması, hukuka aykırı  bulunan bir işlemden kaynaklandığından, bu işlemin sonucu uğradığı zararların da  yani alması gereken ancak alamadığı döner sermaye katkı paylarını alamamaktan  doğan zararın da davalı idarece tazmini zorunludur" denildi.

İDARE MAHKEMESİ BOZMA KARARINA UYDU

Danıştay'ın bozma kararına uyan Trabzon İdare Mahkemesi de Anayasa'nın  125. maddesi gereğince, hukuka aykırılığı yargı kararıyla saptanarak iptal edilen  işlemden kaynaklanan zararın idarece tazmininin zorunlu olduğunu vurguladı. İdare  Mahkemesinin son kararında, "Davacının çevre sağlığı teknisyeni olarak fiilen  çalışamaması, hukuka aykırı bulunan idare işleminden kaynaklandığından bu işlem  sonucu uğranılan zararın idarece karşılanması zorunludur" ifadeleri kullanıldı.

İdare Mahkemesinin bu kararına karşı davalı Trabzon Valiliği karar  düzeltme isteminde bulundu. Valiliğin istemi, Danıştay İdari Dava Daireleri  Kurulu tarafından reddedildi. Böylelikle sağlık teknisyeni memurun 5 yıl boyunca  alamadığı döner sermaye miktarının yasal faiziyle ödenmesi kararı kesinleşti.

"EMSAL BİR KARAR VERİLDİ"

Kararı AA muhabirine değerlendiren Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder  Kahveci, Öksüz'ün üyeleri olduğunu belirterek, hukuki süreci sendika olarak  yakından takip ettiklerini söyledi.

İstek dışı tayin ve atamalar nedeniyle oluşacak hak kayıplarının  önlenmesi adına Danıştayın emsal bir karar verdiğini ifade eden Kahveci,  "Çalışanın isteği dışında yapılan bu atamaların mahkemeden dönmesinin ardından,  geçen süredeki kayıpların tek sorumlusu keyfi işlere imza atan idarelerdir.  Umarız ki bu karar, bu şekilde atama  yapan idarecilere ders olur." diye konuştu.

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