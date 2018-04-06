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'Daha çok çalışacağız'

Antalya Ticaret Borsası (ATB) başkanlığına yeniden seçilen Ali Çandır, bundan sonra daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu belirterek, "Bizim daha fazla çalışmaya, daha çok üretmeye ihtiyacımız var" dedi

'Daha çok çalışacağız'

Antalya Ticaret Borsası (ATB) başkanlığına yeniden seçilen Ali Çandır, bundan sonra daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu belirterek, "Bizim daha fazla çalışmaya, daha çok üretmeye ihtiyacımız var" dedi

06 Nisan 2018 Cuma 21:43
'Daha çok çalışacağız'
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ATB Toplantı Salonu'nda yapılan seçimde, Muratpaşa İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından yönetim kurulu, disiplin kurulu ve TOBB delegeliği için 3 sandık kuruldu. 2 Nisan Pazartesi günü meclise seçilen 19 üye oy kullandı. Ali Çandır ATB Yönetim Kurulu Başkanı seçilirken, Halil Bülbül, Süleyman Ersan, Hüseyin Simav ve Cüneyt Doğan yönetim kurulu asil üyesi olarak seçildi. Yönetim kurulu yedek üyeliğine Murat Köseoğlu, Selçuk Çelebi, Abdullah İnan, Sedat Ekici seçildi. Sandıktan Hüseyin Simav, Ragıp Gök, Hakkı Ergin Civan, Nuri Büyükselçuk TOBB genel kurul delegesi olarak çıkarken, TOBB genel kurul yedek delegeliğine Selçuk Çelebi, Sedat Ekici, Muzaffer Aydoğan, Tuncay Özden seçildi. ATB Disiplin Kurulu asil üyeliğine Burak Gönen, Nurettin Babaoğlu, Hasan Turul Gençer, Nuri Cengiz, Mehmet Ali Can, Mehmetcan Çalık seçilirken, disiplin kurulu yedek üyeliklerine sandıktan Rasim bülbül, Mustafa Çetin, Erhan Büyükkasap, Ömer Gündeşlioğlu, Halil Emrah Doğan, Mehmet Ali Ersan çıktı. ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, organ seçimlerinin ikinci etabını tamamladıklarını belirterek, “Üyelerimizin seçtiği meclis üyelerimiz bugünkü seçimde yönetim kurulu ve meclisimize 4 yıllığına görev verdi, ayrıca disiplin kurulu ve TOBB delegelerimiz belirlendi. Ben üyelerimize, meclis üyelerimize bize destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.
Bundan sonra daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu vurgulayan Borsa Başkanı Ali Çandır, “Fark yaratıcı çalışmalarımızla gerek ülkemiz, gerek kentimiz, gerek tarım sektörümüz için daha fazla çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü bizim daha fazla çalışmaya, daha çok üretmeye ihtiyacımız var. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'nun liderliğinde iş dünyamız için üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Ticaret BorsasıATBAli Çandır
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