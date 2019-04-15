Cumhurbaşkanlığı ve TÜBİTAK'a personel alınacak

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca, veri analizi, geliştirme ve raporlama, yazılım geliştirme alanlarında 7 bilişim uzmanı istihdam edilecek. Ayrıca, TÜBİTAK'ın birimlerinden SAGE'ye 86, UME'ye 4, TÜBİTAK UZAY'a 1, TÜBİTAK MAM'a 3 personel alımı yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı ve TÜBİTAK'a personel alınacak
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CUMHURBAŞKANLIĞI Strateji ve Bütçe Başkanlığınca, veri  analizi, geliştirme ve raporlama, yazılım geliştirme alanlarında 7 bilişim uzmanı  alınacak.  
Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Cumhurbaşkanlığı  Strateji ve Bütçe Başkanlığında istihdam edilmek üzere sözlü ve uygulamalı sınav  sonucu 7 sözleşmeli personel istihdam edilecek. Alınacak personel veri analizi,  geliştirme ve raporlama, yazılım geliştirme alanlarında çalışacak.
Başvuracakların fakültelerin 4 yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım  mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve  elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara  denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim  kurumlarından mezun olması gerekiyor. 
Başvurular, Başkanlığın "http://www.sbb.gov.tr" internet adresinden  15-29 Nisan döneminde yapılabilecek.
İstihdam edilecek personele 12 bin 744,98 lira aylık brüt tavan ücret  ödenecek. 
Başkanlık, tavan ücretin altında sözleşme düzenleme ve ödeme yapma  yetkisini kullanabilecek. 
TÜBİTAK'a 94 personel alınacak 
TÜBİTAK'ın birimlerinden  SAGE'ye 86, UME'ye 4, TÜBİTAK UZAY'a 1, TÜBİTAK MAM'a 3 personel alımı yapılacak 
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu  (TÜBİTAK) birimlerinden Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsünde  (SAGE) 86 proje personeli, Ulusal Metroloji Enstitüsünde (TÜBİTAK UME) 4, Uzay  Teknolojileri Araştırma Enstitüsünde 1 (TÜBİTAK UZAY) ve Marmara Araştırma  Merkezinde (TÜBİTAK MAM) 3 destek personeli istihdam edilecek.  
TÜBİTAK Başkanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, SAGE  bünyesinde görev yapmak üzere araştırmacı, teknisyen ve teknik destek personeli  olmak üzere 86 proje personeli alınacak. Bu ilan için son başvuru tarihi 6 Mayıs  olarak belirlendi. 
TÜBİTAK UME'ye 4, TÜBİTAK UZAY'a 1, TÜBİTAK MAM'a da 3 personel alımı  yapılacak. Teknik ve destek personeli istihdamını kapsayan ilan için 19 Nisan'a  kadar başvuruda bulunulabilecek.

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