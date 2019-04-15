Cumhurbaşkanlığı ve TÜBİTAK'a personel alınacak

CUMHURBAŞKANLIĞI Strateji ve Bütçe Başkanlığınca, veri analizi, geliştirme ve raporlama, yazılım geliştirme alanlarında 7 bilişim uzmanı alınacak.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığında istihdam edilmek üzere sözlü ve uygulamalı sınav sonucu 7 sözleşmeli personel istihdam edilecek. Alınacak personel veri analizi, geliştirme ve raporlama, yazılım geliştirme alanlarında çalışacak.

Başvuracakların fakültelerin 4 yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması gerekiyor.

Başvurular, Başkanlığın "http://www.sbb.gov.tr" internet adresinden 15-29 Nisan döneminde yapılabilecek.

İstihdam edilecek personele 12 bin 744,98 lira aylık brüt tavan ücret ödenecek.

Başkanlık, tavan ücretin altında sözleşme düzenleme ve ödeme yapma yetkisini kullanabilecek.

TÜBİTAK'a 94 personel alınacak

TÜBİTAK'ın birimlerinden SAGE'ye 86, UME'ye 4, TÜBİTAK UZAY'a 1, TÜBİTAK MAM'a 3 personel alımı yapılacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) birimlerinden Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsünde (SAGE) 86 proje personeli, Ulusal Metroloji Enstitüsünde (TÜBİTAK UME) 4, Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsünde 1 (TÜBİTAK UZAY) ve Marmara Araştırma Merkezinde (TÜBİTAK MAM) 3 destek personeli istihdam edilecek.

TÜBİTAK Başkanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, SAGE bünyesinde görev yapmak üzere araştırmacı, teknisyen ve teknik destek personeli olmak üzere 86 proje personeli alınacak. Bu ilan için son başvuru tarihi 6 Mayıs olarak belirlendi.

TÜBİTAK UME'ye 4, TÜBİTAK UZAY'a 1, TÜBİTAK MAM'a da 3 personel alımı yapılacak. Teknik ve destek personeli istihdamını kapsayan ilan için 19 Nisan'a kadar başvuruda bulunulabilecek.