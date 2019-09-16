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Cumhurbaşkanlığı harekete geçti! Faizsiz emeklilik sistemi...

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren çalışma başlatıldı. Projeyle katılım sigortacılığını teşvik eden mevzuat ve kurumsal altyapı oluşturulacak ve “faizsiz emeklilik sistemine” yönelik ürün ve hizmet çeşitliliği de artırılacak.Faiz hassasiyeti taşıyanlar için emeklilik yatırım fonları oluşturulacak

EKONOMİ 16.09.2019, 09:11
Cumhurbaşkanlığı harekete geçti! Faizsiz emeklilik sistemi...
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan "faizsiz finans ürünlerine yönelik güçlü talep potansiyeline" dikkat çekerken, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi de konuyla ilgili kapsamlı bir çalışma başlattı. Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre bu çerçevede katılım sigortacılığını teşvik eden mevzuat ve kurumsal altyapı oluşturulacak. Geliştirilecek yeni stratejiyle "faizsiz emeklilik sistemine" yönelik ürün ve hizmet çeşitliliği de artacak. Faiz hassasiyeti taşıyanlar için katılma hesaplarına, altına, katılım bankacılığı ilkelerine uygun hisse senedi, altın-kıymetli madenlere, kira sertifikalarına dayalı emeklilik yatırım fonları oluşturulacak.

HEDEF YÜZDE 15'E ÇIKARMAK
 
Hükümet, 2025 yılına kadar katılım finansın bankacılık varlıkları içindeki payını yüzde 15 seviyesine çıkarmayı hedefliyor. Katılım bankacılığı yeni dönemde küresel finans pazarından daha fazla pay alacak. Kalkınma ve yatırım bankalarının faizsiz finansman yöntemlerini kullanmalarına yönelik yasal altyapı çalışması tamamlanacak. Faizsiz bankacılıkta "danışma komitesi" kurulmasının ardından faizsiz finans alanında ürün-hizmet çeşitliliğinin artırılması için düzenlemeler yapılacak.
 
KAMU YATIRIMLARINDA
 
Yeni dönemde faizsiz finans sisteminin Türkiye'nin finans sistemindeki yeri güçlendirilecek. Katılım bankacılığının yaygınlaştırılması amacıyla yeni iş modeli- pencere sistemi uygulamasına yönelik düzenleme yapılacak. Yeni dönemde kira sertifikası ihraçlarının kamu yatırımlarının finansmanında da kullanımı artırılacak. Faizsiz finans denetim standartları oluşturulacak. Emtia murabahası işlemleri yurt içinde gerçekleştirilebilecek. Bunun için kira sertifikasına, elektronik ürün senedine veya hisse senedi portföyüne dayalı platformların oluşturulması sağlanacak. Faizsiz finans kurumsal yönetişim sistemi tesis edilecek ve uluslararası uygulamalarla uyumlaştırılacak.

#milyonlar #Cumhurbaşkanlığı #Emeklilik
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