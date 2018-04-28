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Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti! İlk adım atıldı...

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Şırnak'ta başlatılan "300 koyun projesine" ilişkin, "2023 yılına kadar hedefimiz, et ithalatını kesinlikle önlemek olacak. Bu damızlık hayvanlarla biz bunu önleyeceğiz inşallah." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti! İlk adım atıldı...

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Şırnak'ta başlatılan "300 koyun projesine" ilişkin, "2023 yılına kadar hedefimiz, et ithalatını kesinlikle önlemek olacak. Bu damızlık hayvanlarla biz bunu önleyeceğiz inşallah." dedi.

28 Nisan 2018 Cumartesi 23:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti! İlk adım atıldı...
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FAKIBABA, Kumçatı beldesindeki spor salonunda Tarım İşletmeleri Genel  Müdürlüğü (TİGEM) aracılığıyla yürüttükleri "Üretici Şartlarında Sözleşmeli  Küçükbaş Hayvancılık Projesi" kapsamında düzenlenen hayvan dağıtım törenine  katıldı.

Törende konuşan Fakıbaba, söz konusu projenin, Cumhurbaşkanı Recep  Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla gerçekleştirilen en önemli projelerin başında  geldiğini söyledi.

Hayvancılığın, dünyada kırsal kesimin başlıca geçim kaynakları  arasında bulunduğunu, Türkiye'de aynı zamanda kültürün şekillenmesine  önemli  katkılar sağladığını belirten Fakıbaba, hayvancılığı hükümetin ve Cumhurbaşkanı  Erdoğan'ın talimatıyla öncelikli sektör olarak ele aldıklarını, bunu devam  ettireceklerini vurguladı.

Birçok yeni projeyi hayata geçirdiklerini ve mevcut olanları da  geliştirdiklerine dikkati çeken Fakıbaba, şunları dile getirdi:

"250 bin düve projesine 10 Mayıs'ta Erzincan'da start vereceğiz.  Büyükbaş hayvan varlığımızı arttırmayı hedeflediğimiz projeyle toplam 250 bin  düveyi 3 yıllık dönemde teslim edeceğiz. Proje kapsamında 7 yılda 1,5 milyon  damızlık havyan sayısına ulaşmayı planlıyoruz. Böylelikle anayı arttırarak,  danayı arttıracağız. Küçükbaş hayvan sayımızı arttırmaya yönelik TİGEM  aracılığıyla başlattığımız sözleşmeli üretim modeli projemizdir.

Proje kapsamında Ziraat Bankası, kredi verecek. Her bir yetiştirici  için 300 başa kadar olmak üzere yılda 500 bin baş damızlık koyun vereceğiz. Bu  projeyle yetiştiricilere sigorta, işçilik, faaliyet giderlerini avans olarak  veriyoruz. Üretilen hayvanlar için alım garantisi sağlıyoruz. Bu projeyle 8 yılda  ilave 5 milyon damızlık koyun elde etmiş olacağız."

Gelecek yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, dağıtılacak küçükbaş hayvan  sayısının 500 binden bir milyona çıkarması önerisinde bulunacaklarını anlatan  Fakıbaba, "Niye olmasın? Çok büyük paralar değil. Bir milyonun yapacağı para,  bizim 2017 yılında ithal ete vermiş olduğumuz paranın belki de dörtte biri  kadardır. Biz bunu ülkemizde üreteceğiz. Bizim kırmızı et ihtiyacımızın inşallah  yüzde 25'ini küçükbaş hayvanla karşılayacağız." ifadelerini kullandı.

"Et ve tırnak gibiyiz. Bizim ayrılmamız mümkün değildir, olamaz"

Meraların, terörden dolayı halka kapanmasından sonra insanların  işlerini bırakmak zorunda kaldıklarına işaret eden Fakıbaba, bütün meraların  açıldığını, vatandaşların bu meraları kullanabileceklerini söyledi.

Kırsal kalkınma olmadan Türkiye'nin kalkınamayacağına dikkati çeken  Fakıbaba, kırsalda insanları mutlu etmeleri gerektiğini dile getirdi.

Fakıbaba, şunları kaydetti:

"Güneydoğu'da kalkınma olmadan Türkiye'yi kalkındıramayız. AK Parti  hükümetlerinin ve Cumhurbaşkanımızın esas amacı da budur. Güneydoğu halkının daha  mutlu bir yarını elde etmesi için var gücümüzle çalışacağız. Yollar ve okullar  yapılıyor. Eskiden buna engel olunuyordu. Okul inşaatı bombalanıyordu. İş  makinesi giremez, yol yapılamaz. Niye? Benim Şırnaklı hemşehrilerimin hakkı değil  mi? Nedir sebep? İnsanlar mutlu olmayacaklar, devletine küsecekler. Et ve tırnak  gibiyiz. Bizim ayrılmamız mümkün değildir, olamaz. Hep birlikte kardeşiz."

"Bizim ayrılmamızın sebebi nedir?" diye soran Fakıbaba, bunun sebebini  birilerinin çıkıp anlatmasını istedi.

Fakıbaba, "Kimin projesi, hangi dış ülkenin projesi? Bunların kimlerin  maşaları olduğunu anlatması lazım. Bu, sadece PKK için değil, bu FETÖ için de  DEAŞ için de PYD için de aynı. Her türlü terör örgütüne karşıyız. Biz birlikte  Türkiye'yiz. Allah’ın izniyle bizim bu özelliğimizi Allah'tan başka kimse  bozamayacak ve kimse de bizi ayıramayacaktır." ifadelerini kullandı.

Dağıtılan hayvanların ülke ekonomisine de katkı sağlayacağına işaret  eden Fakıbaba, üretenin ve üreticinin yanında olduklarını, yanında olmayı  sürdüreceklerini anlattı.

Projenin hayvan sayısını arttırma projesi olduğunu belirten Fakıbaba,  "Bizim projelerimizin tek amacı ithalatı önlemek ve 'Hayvan sayımız 7 yılda 5  milyon olacak.' diyorum. Düve, 8 yılda 1,5 milyon olacak. 2023 yılına kadar  hedefimiz, et ithalatını kesinlikle önlemek olacak. Bu damızlık hayvanlarla biz  bunu önleyeceğiz inşallah." diye konuştu.

Fakıbaba, ülkedeki küçükbaş hayvan varlığını arttırarak kullanılmayan  mera alanlarını üretime kazandırmak, kesime gönderilen dişi kuzuların kesilmesini  önlemek için de çalıştıklarını vurguladı.

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde sözleşmeli üretim modeli  oluşturduklarını anlatan Fakıbaba, yetiştiricilere bakım ücreti verdiklerini,  bundan sonra 300 koyunu bulunan kişinin sigortası olacağını, en az asgari ücret  kadar da maaşının olacağını kaydetti.

Veterinerlik hizmetlerini bakanlık olarak karşılayacaklarını ifade  eden Fakıbaba, şöyle konuştu:

"İlaç lazım olduğunda yine Ziraat Bankası ilacını verecek ve 300  koyunun bir yılda en az 300 yavru vereceğini biliyoruz. O yavrular sizin, 400  liradan hesap edersek 120 bin lira ediyor. Bizim verdiğimiz 80 bin lira tutuyor  ve geriye 40 bin lira kalıyor. Yağı, sütü, maaşı da karınız. Şu sözü de  veriyorum, tek bir hayvanı beğenmediğiniz takdirde o hayvan getiren firmaya  aittir, bizim de değildir. Onun için getiren adam dikkatli olacak. Güzel hayvan  getirmediği an elinde kalır. Bizim buradaki tek amacımız, Allah'ın izni ile  2023'e kadar her yıl artan ölçekte proje devam edecek ve 2023 yılında bu  projelerle et ithalatını önleyeceğiz."

Cizre'de Hayvan Pazarı ve Barınma Yeri açıldı

Fakıbaba, daha sonra Cizre Belediyesi tarafından Cudi Mahallesi'nde  yaptırılan "Hayvan Pazarı ve Barınma" yerinin açılışını gerçekleştirdi.

Cizre Belediyesi Başkan Vekili Kaymakam Faik Arıcan'a yaptığı güzel  tesisten dolayı teşekkür eden Fakıbaba, birlik ve beraberliğin bozulmaması  temennisinde bulundu.

"Bu birlik ve beraberlikle Cizremiz her şeyin en güzeline layık. Benim  için Şırnak'ı, Cizresi, Mardin'i, hepsi ayrı bir güzellikte, aynı zenginlikte  güzel insanlara sahip. İnşallah el ele vereceğiz ve göreceksiniz çok güzel şeyler  olacak." ifadelerini kullanan Fakıbaba, çok güzel projeleri Şırnak'tan  başlattıklarını söyledi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, "İnşallah yarın Mardin'de,  Erzincan'da, Urfa'da, Manisa'da. Ülkenin her tarafı bizim inşallah. Burdur'da  çalışmalarımız devam edecek." diye konuştu.

Fakıbaba, pazar yerinde incelemelerde bulunarak, vatandaşlarla sohbet  etti.

Bakan Fakıbaba'ya Vali Mehmet Aktaş, Belediye Başkan Vekili Turan  Bedirhanoğlu, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Veli Tarakcı, İl Jandarma  Komutanı Albay Selçuk Yıldırım, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ve İl  Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy da eşlik etti.

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Anahtar Kelimeler:
GıdaTarım Ve Hayvancılık BakanıAhmet Eşref FakıbabaCumhurbaşkanı Erdoğan
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