Cumhurbaşkanı Erdoğan fındık fiyatlarını açıkladı

AK Parti genel merkezinde gerçekleştirilen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fındık üreticilerinin merakla beklediği fiyatları açıkladı. Erdoğan, kaliteli kabuklu Giresun fındığı için taban fiyatın kilogramda 17 lira, levant fındık için 16,5 lira olarak belirlendiğini bildirdi.

Erdoğan konu hakkında şunları söyledi:

DESTEKLERLE 19-18,5 LİRAYA DENK GELECEK

"Buradan Toprak Mahsulleri Ofisinin taban fiyatlarını açıklayarak fındık üreticimize müjde vermek istiyorum. Yüzde 50 randıman esasına göre, Giresun kalite kabuklu fındığın taban fiyatı 17 lira. Levant kaliteli kabuklu için de taban fiyat 16,5 liradır. Buna kilogram başına yaklaşık 2 lira olan mazot, gübre desteği ve alan bazlı desteği ekleyince kilogram fiyatları 19 lira ile 18 ,5 lira arasına gelmiş oluyor."

ÜRETİCİLER 20 LİRA BEKLİYORDU

Fındıkta masrafın arttığını söyleyen üreticiler ise gübre fiyatlarının yüksek olduğunu belirtip fındıkta taban fiyatın en az 20 lira olması gerektiğini dile getirmişti.