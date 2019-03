Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! 50 bin konutla başlıyor

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "yatay şehirleşmeyle yükselen Türkiye" projesinin tanıtımını yapacak. 5 Mart Salı günü (yarın) İstanbul- Kasımpaşa'da yapılacak etkinlikte TOKİ tarafından yatay mimariyle Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde inşa edilecek 50 bin sosyal konut projesi de kamuoyuna açıklanacak. Erdoğan, projenin tanıtımında özellikle şehircilik ve yatay mimari konularında mesajlarını verecek.

Sabah'tan Hasan AY'ın haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart seçim kampanyası kapsamında açıkladığı seçim manifestosunda yer alan 'yatay şehirleşme' ilkesini hayata geçirmek için yarın ilk adımı da atmış olacak. Tanıtım sırasında TOKİ'nin yatay mimariyle hazırladığı Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden 50 bin sosyal konut projesi de kamuoyu ile paylaşacak.



DÖNÜŞÜM ÖNCELİKLİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yatay mimariyle hazırlanan yeni sosyal konutların hangi illerde ve hangi şartlarda satışa sunulacağını açıklayacak. Erdoğan, proje tanıtım töreninde ayrıca şehircilik üzerine mesajlarını da verecek. Yatay şehirleşme ile tabiatla bütünleşen, aile, mahalle ve komşuluk kültürünü ihya eden örnek yerleşim alanları kurulacak. Ayrıca kentsel dönüşüm alanları ile yeni imara açılan bölgelerde, bu modele öncelik verilecek.



HER ŞEHİRDE PİLOT UYGULAMA YAPILACAK

Erdoğan'ın 31 Mart seçimleri için hazırlanan 11 maddelik gönül belediyeciliği manifesotusunda yer alan ilkelerden biri de yatay şehirleşme oldu. Erdoğan, manifestoyu açıkladığı konuşmada, şunları söylemişti: "Yatay şehirleşme yeni dönemdeki şehircilik vizyonumuzun merkezinde yer alacaktır. Gönüllerimize hitap eden mekânlar bütünü olan şehirlerimizi, toprakla daha çok buluşan, mahalle kültürünü yaşatan, komşuluk ilişkilerini canlı tutan yatay mimari anlayışıyla geliştireceğiz. Bu modelle, insani hizmetlerden yeşil alanlara ve akıllı şehir uygulamalarına kadar pek çok sorunu aynı anda çözebileceğiz. Her şehrimizde pilot uygulamayla başlayıp, zaman içinde genişleterek, yatay şehirleşme modelimizi ülkemizin her yerine yaygınlaştıracağız."