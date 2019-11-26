Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşa kritik dolar çağrısı

AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomideki gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. Türkiye'nin örneğine ancak savaş durumunda rastlanabilecek sertlikte bir ambargo ile karşı karşıya olduğunu söyleyen Erdoğan, bir kez daha vatandaşlara doları bırakıp Türk Lirası'na dönme çağrısında bulundu. Erdoğan, "Tüm milletime sesleniyorum, bırakın doları, paramıza dönelim, Türk Lirası'na dönelim. Türk Lirası kaybettirmiyor. Milliliğimizi, yerliliğimizi burada da gösterelim" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Ekonomide toparlanma süreci devam ediyor. Açıklanan her veri bu gerçeği doğruluyor. Perakende satış hacmi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 arttı. Borsa 106 bin puanın üzerine çıkarak 18 ayın zirvesini gördü. Ben bununla tatmin olmuyorum. Biz geldiğimizde borsa 11 bin falandı. Başbakanlığım döneminde 135 bine çıktık, şimdi düşmüştük tekrar toparlanmaya başladık. Allah'ın izni ile bunu yine yakalayacağız. Şimdi 106 bin-107 bin.

"ÜLKEMİZE YATIRIM YAPAN HERKES KAZANDI"

OECD Türkiye'nin bu yıl için büyüme tahminini eksi yüzde 0,3'ten artı yüzde 0,3, 2020 beklentisini de yüzde 1,6'dan yüzde 3'e yukarı yönde revize etmiş durumdadır. Tüketici Güven Endeksi Kasım'da bir önceki aya göre yüzde 5,2 oranında arttı. Ekim ayında kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 8,5, önceki yılın Ekim ayına göre yüzde 18 oranında artış kaydetmiştir. Kapanan şirket sayısını düştükten sonra elde edilen net açılan şirket sayısındaki yıllık artış ise yüzde 21'i buldu. Reel Kesim Güven Endeksi Kasım'da bir önceki aya göre 1,1 artarak 102'ye yükseldi. İmalat sanayindeki kapasite kullanım oranı Kasım'da bir önceki aya göre 0,8 puan artarak son 15 ayın zirvesi olan yüzde 77,2'ye yükseldi. Kasım ayında Finansal Hizmetler Güven Endeksi bir önceki aya göre 24,5 puan artarak 167 seviyesinde gerçekleşti. Hizmet Sektörü Güven Endeksi de yüzde 0,7 arttı. Ülkemizin risk primi 300'e kadar geriledi. Bir ara 500'e kadar çıkmıştı. Ülkemize güvenen, yatırım yapan herkes kazandı, kazanmaya devam edecek.

"TÜRK LİRASI'NA DÖNELİM"

Tüm milletime sesleniyorum, bırakın doları, paramıza dönelim, Türk Lirası'na dönelim. Türk Lirası kaybettirmiyor. Milliliğimizi, yerliliğimizi burada da gösterelim.

"HALKIM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR ADIM OLACAK"

Son dönemde bölgemizdeki kimi ülkelerde ülkemizi menşeili ürünlere yönelik sinsi bir kampanya yürütüldüğünü görüyoruz. Yeni bir adım daha atacağız. Tarım Kredi Kooperatifimiz yoğun bir şekilde Türkiye genelinde ilk etapta 500 noktada muhteşem diyebileceğimiz kendi satış mağazalarını açacak, bu sayıyı daha sonra artırmaya devam edecek. Gerek fiyatlardaki ucuzluk, istikrar tarım kredi Kooperatiflerinin bu mağazalarında halkım için çok önemli bir adım olacak"