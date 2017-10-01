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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MTV zammı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MTV'ye yapılan yüzde 40 zam oranı için "Daha önce motorlu taşıtlara olan zam oranı, aslında çok çok yüklü bir zam oranı değildi. Ama şu andaki zam oranını Bakanlar Kurulumuz tekrar bir değerlendirirse, o değerlendirmeden sonra ne yapabilir, tekrar bir düşürme olur mu olmaz mı, o tabi hükümetimizin takdiridir" diye konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MTV zammı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MTV'ye yapılan yüzde 40 zam oranı için "Daha önce motorlu taşıtlara olan zam oranı, aslında çok çok yüklü bir zam oranı değildi. Ama şu andaki zam oranını Bakanlar Kurulumuz tekrar bir değerlendirirse, o değerlendirmeden sonra ne yapabilir, tekrar bir düşürme olur mu olmaz mı, o tabi hükümetimizin takdiridir" diye konuştu

01 Ekim 2017 Pazar 20:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MTV zammı açıklaması
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, TBMM'de düzenlenen yeni yasama yılı resepsiyonuna katıldı.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar ile bir süre sohbet eden Erdoğan, "Genelkurmay Başkanımız İran'a gitti." dedi.

Erdoğan'ın "Biz her an hazır olalım her şeye." sözlerine komutanlar "Hazırız." diye karşılık verdi.

Erdoğan İran ziyareti ile ilgili ise  "Yüksek düzeyli stratejik konsey toplantısıdır. Ama bunun içeriğinde, şu anda aktüalitesi çok zengin olan Kuzey Irak durumu var. Kuzey Irak konusunu da görüşeceğiz. Gerek Sayın Ruhani ile gerekse Hamaney'le görüşmelerimiz olacak. Bu görüşmelerden sonra süreç için ciddi yol haritasını belirlemiş olarak dönmüş olacağız." ifadelerini kullandı.

LİDERLER ZİRVESİ...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kuzey Irak konusunda liderler zirvesi yapmayı planlıyor musunuz?" sorusuna, "Perşembe günü Sayın Bahçeli ile görüşmem olacak. Ondan sonra da duruma göre Sayın Kılıçdaroğlu'na da davet yapmak suretiyle, onun ayrıca bu konudaki kanaatlerini alırım. Bu kanaatleri de pekiştirmek suretiyle, bu noktadaki sürecimizi zenginleştirmiş oluruz." yanıtını verdi.

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