Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkez Bankasının faiz kararına ilk yorum

Merkez Bankasının faiz indirimi kararını da yorumlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Merkez Bankası faizlerde düşüşe gitti. Battık mı bittik mi? Piyasalar bu durumu gayet normal karşıladı. Yıl sonuna kadar faiz indiriminin kademeli olarak devam etmesi gerekir'' değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkez Bankasının faiz kararına ilk yorum
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CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Merkez Bankasının dün politika faizini 425 baz puan düşürerek yüzde 24'ten yüzde 19,75'e indirmesini değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Piyasalar bu durumu gayet normal karşıladı. Merkez Bankasının kararını hayati bir dönüm noktası olarak görüyorum, bununla birlikte enflasyonun da süratle düşmeye başladığını göreceğiz" dedi. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"FAİZ İNDİRİMLERİNİN YIL SONUNA KADAR DEVAMI GEREKİR"

Yüzde 24 oranındaki faizlerin ülkemiz için yüksek olduğunu savunuyordum. Bunu o dönemlerin Merkez Bankası başkanlarına ulaştıramadık. Oyalama takdikleriyle gittiler. Dün Merkez Bankası faizlerde düşüşe gitti. Battık mı bittik mi? Piyasalar bu durumu gayet normal karşıladı. Olması gereken buydu bu bile yeterli değil. Yıl sonuna kadar kademeli şekilde devamı gerekir. Faiz düştükçe enflasyon düşer çıktıkça çıkar."

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