Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Albayrak'a yeni yetki
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yurt içi ve yurt dışındaki şirketlere iştirak edebilecek.
RESMİ Gazete'de yayımlanan "Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi"ne göre Hazine, Cumhurbaşkanı kararı ile yurt içindeki ya da yurt dışındaki şirketlere iştirak edebilecek. 43 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin Hazine ve Maliye Bakanlığının görevlerine ilişkin 217'nci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendine "ve Hazine'nin Cumhurbaşkanı kararı ile yurt içindeki ya da yurt dışındaki şirketlere iştirak etmesini sağlamak" ifadesi eklendi.
Bunun yanı sıra aynı maddenin birinci fıkrasına (i) ve (p) bentleri eklendi.
(i) Finansal piyasalara ilişkin yurt içi ve yurt dışı gelişmeleri izlemek, değerlendirmek, finansal sektörü geliştirici ve finansal istikrarı güçlendirici çalışmalar yapmak.
(p) Sigortacılık ve özel emeklilik sistemine ilişkin faaliyetleri düzenlemek, uygulamak ve uygulamayı izlemek, denetimini yürütmek ve geliştirilmesine ilişkin esasları belirlemek.
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