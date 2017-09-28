Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 22°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
102651
ALTIN
147.268
DOLAR
3.5595
STERLİN
4.7830
EURO
4.1945
29 Eylül 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
29 Eylül Günlük Burç Yorumu
29 Eylül 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
29 Eylül 2017 Alanya -...
Elektronik cihazlardaki tehlike, ’mavi ışık’
Elektronik cihazlardaki tehlike, ’mavi ışık’
banner468

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan vergi zammına eleştiri: Gereksiz telaş

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem, Maliye Bakanlığı'nı son zamlardan sonra şu sözlerle eleştirdi: "Bütçe açığının milli gelire oranına göre artışı gereksiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan vergi zammına eleştiri: Gereksiz telaş

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem, Maliye Bakanlığı'nı son zamlardan sonra şu sözlerle eleştirdi: "Bütçe açığının milli gelire oranına göre artışı gereksiz" dedi.

28 Eylül 2017 Perşembe 15:36
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan vergi zammına eleştiri: Gereksiz telaş
banner404

CUMHURBAŞKANLIĞI Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem, 2018-2020 Orta Vadeli Programı (OVP) değerlendirdi. OVP'nin Türkiye'nin potansiyeline göre hedef koyan bir program olduğunu dile getiren Ertem, NTV canlı yayınında yaptığı açıklamada, "OVP'de popülizm yok, kamu maliyesinden ödün verilmedi" diye konuştu.

"TELAŞA GEREK YOKTU"

Ertem yaptığı açıklamada, "OVP'de maliye tarafında gereksiz bir telaş var. Maliye tarafında bu telaşa gerek olmadığını düşünüyorum. (Bütçe açığı/GSYH) şu anda yüzde 2, gerekirse yüzde 3'e gidebilirdi" dedi.

"Bütçe açığı/GSYH oranını illa yüzde 1.6'ya çekeceğiz anlayışı bence gereksiz" diyen Ertem, maliye politikasında başarıyı faiz dışı fazla ve düşük bütçe açığı ile sınırlanmasını doğru bulmadığını belirterek, şöyle konuştu: "Türkiye şu anda GSYH'ya oranla yüzde 2 bütçe açığı ile ek vergiye ihtiyaç kalmaksızın savunma ihtiyaçlarını karşılayabilir. Güvenlik harcamalarının, savunma sanayi harcamalarının giderek arttığı bir ülke. Bu gerekli. Siyasi irade bunu kabul ediyor. Dolayısıyla burada, iktisadi olarak savunma sanayii teknolojinin öncüsüdür. İnsanlık tarihinde böyledir. Burada ciddi teknoloji üreten, savunma sanayii alanına kaydıran bir inovatif alanıdır savunma sanayii."

"ONLAR RAHAT OLACAK BİZ VERGİLERİ KONUŞACAĞIZ"

Vergi artışlarını yapmadan da OVP gereklerini yapacak gücümüz vardı açıklamasında bulunan Ertem; "Türkiye'nin esasında bütçe harcamalarının yukarı çıkması olağandır. Yüzde 2 bütçe açığıyla bütün bunları yapabilir, ek vergiye ihtiyaç kalmaksızın. Yeni vergiler bütçenin üçte birini karşılıyor. Bu bütçeyi rahatlatacak. Peki olmasaydı, Türkiye'nin ayağı aksar mıydı? Hayır aksamazdı. Peki bir ülke neden vergi artışına gider? Türkiye'de kamu maliyeti iyi durumda. İkincisi de şimdi yapıldığı gibi önlem alır. Şimdi önlem aldılar. Biz vergileri artırıyoruz ama refahımızı daha fazla artıracağız diyorlar. Türkiye buraya başvurmadan yapabilir miydi? Bu rahatlığımız var. Ama buraya başvurdular, onlar rahat olacak, biz biraz vergileri konuşacağız. Teorik olarak böyledir. Vergi gelirlerini siz bir yere kadar artırırsınız, ondan sonra devletin vergi geliri düşmeye başlar." dedi.

OVP'de bütçe açığının milli gelire oranının geçen yılki yüzde 1 seviyesinden bu yıl yüzde 2'ye yükseleceği, 2018 ve 2019'da yüzde 1.9 seviyesinde gerçekleştikten sonra 2020'de ise yüzde 1.6'ya gerileyeceği öngörüldü.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı BaşdanışmanıVergi ZammıEKONOMİ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Camiler huzur mekanı'
'Camiler huzur mekanı'
Gazipaşa'da 350 ton kömür dağıtılacak
Gazipaşa'da 350 ton kömür dağıtılacak
Bakandan vergi açıklaması
Bakandan vergi açıklaması

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim