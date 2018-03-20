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'Çorba' kampanyası tuttu

Gazipaşa’da bir süre önce kurulan Gazipaşa Üniversitelileri Destekleme Derneği'nin (GÜNDES) ilk kampanyası olan 'Üniversiteli çocuklarımıza bir tas çorba' yoğun destek gördü

'Çorba' kampanyası tuttu

Gazipaşa’da bir süre önce kurulan Gazipaşa Üniversitelileri Destekleme Derneği'nin (GÜNDES) ilk kampanyası olan 'Üniversiteli çocuklarımıza bir tas çorba' yoğun destek gördü

20 Mart 2018 Salı 22:00
'Çorba' kampanyası tuttu
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ÜNİVERSİTE eğitimi gören Gazipaşalı başarılı öğrencileri desteklemek amacıyla kurulan, her yıl 40 üniversite öğrencisine destek sağlamayı hedefleyen GÜNDES, bir süre önce 'Üniversiteli çocuklarımıza bir tas çorba' kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında Eğitim-İş Sendikası ile iş insanı Ali Genç katılımcı sözleşmesi imzalayarak kampanyaya destek verdi. Ali Genç, "Çocuklarımıza sahip çıkmak hepimizin sorumluluğu. Çocuklarımız geleceğimizdir. Gazipaşa'mızın altın çocukları için küçük bir katkıda bulunabilmekten ötürü çok mutluyuz. Bir insanın hayatına dokunmak, bir çocuğun geleceğine bir tuğla koymak ne kadar hayırlı, ne kadar iyi bir şeydir. Bundan sonra sattığımız her beyaz ve kahverengi eşya karşılığı bir tas çorba ikram edeceğiz. Böyle bir projeyi gerçekleştirmeye koyulan GÜNDES'i de gönülden kutluyoruz" dedi.

Eğitim-İş Sendikası Gazipaşa Şube Başkanı Erdal Bilgili, "Görevimiz sadece okullarda çocuklara ders anlatmak değildir. Öğretmen toplum için bir meşale, bir ışıktır. Her alanda söyleyecek sözü olandır. Çocuklarımıza ve geleceğimize sahip çıkma konusunda da örnek olmalıyız. İşte tam da bu nedenle GÜNDES'in başlattığı kampanyaya katılıyor, yalnız üyelerimizin değil, bütün hemşehrilerimizin de katılmalarını arzu ediyoruz. Gazipaşa'mızın altın çocukları hepimizin ortak geleceğidir" diye konuştu. GÜNDES Başkanı Yusuf Kileci de önümüzdeki günlerde başka katılımcılarla sözleşmeler imzalanacağını belirterek, kampanyanın yerini bulduğunu ve ilgiden çok mutlu olduklarını kaydetti.

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