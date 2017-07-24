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Commerzbank'tan TL açıklaması

Commerzbank Türkiye-Almanya arasındaki gerilimin Türk Lirası açısından risk oluşturduğunu belirtti

Commerzbank'tan TL açıklaması

Commerzbank Türkiye-Almanya arasındaki gerilimin Türk Lirası açısından risk oluşturduğunu belirtti

24 Temmuz 2017 Pazartesi 09:39
Commerzbank'tan TL açıklaması
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ALMAN  banka Commerzbank, Almanya ile Türkiye arasında son dönemde yükselen gerilimin Türk Lirası için risk oluşturduğunu açıkladı. Commerzbank analisti Alexandra Bechtel tarafından yayımlanan raporda Almanya’nın yatırımı ve seyahatleri kısıtlamasının Türk ekonomisine uzun vadede zarar verebileceği belirtildi.Business HT'nin haberine göre raporda, şimdiye kadar Alman hükümetinin ihracat kredi garantilerini yeniden değerlendireceğini belirttiğine dikkat çekilirken bu durumun bu garantilerin tamamen duracağı anlamına gelmeyebileceği vurgulandı. Raporda, ihracat kredi garantilerinin geri çekilmesinin doğrudan yabancı yatırım akışını derhal etkileyeceği belirtildi.Bankata göre Almanların Türkiye’ye seyahat etmelerinden kaçınması yönünde bir yaptırım ihracat kredi garanti kesintisinden daha az etkili de olsa kritik bir yaptırım olabilir. Şimdiye kadar Türk Lirası'nın ilişkilerin kötüleşmesinden kötü etkilenmediğini belirten Commerzbank bunda küresel risk ortamının carry kurlarına karşı çok destekleyici olmasının etkisi olduğunu ancak destekleyici bir küresel ortamının rehavet sebebi olmaması gerektiğini ifade etti. 

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