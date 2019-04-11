Commerzbank'dan TL uyarısı

Dün açıklanan reform paketine yönelik eleştirilerde bulunan Commerzbank, dolar/TL'de yukarı yönlü bir trend izleneceği öngörüsünde bulundu.

Commerzbank'dan TL uyarısı
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HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dün açıkladığı yeni reform paketine ilişkin değerlendirmede bulunan Commerzbank, reform programının itiraz ve ikazlarla beraber geldiğine işaret ederek Türk Lirası'nın önümüzdeki aylarda zayıflayabileceğini söyledi. "Dolar/TL paritesinde önümüzdeki aylarda yukarı yönlü bir trend izleneceğini tahmin ediyoruz" görüşünü dile getiren Commerzbank, Albayrak'ın gıda tedarik zinciri konusunda dün ortaya koyduğu reformun, enflasyon ile başa çıkmakta yetersiz kalabileceğini düşündüklerini belirtti. Banka bilançolarındaki belirli sorunlu kredilerin özel bir "kötü banka" veya girişim fonuna aktarılması planının "faydalı" olabileceğine değinen Commerzbank, ancak bunun piyasa katılımcılarının "bu yükümlülüklerin nasıl oluştuğunu unutacakları ve aniden bankaları sağlıklı olarak görecekleri" anlamına gelmediğini vurguladı.

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