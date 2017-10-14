Çok kirletenle aynı kategoride olamayız

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Paris İklim Zirvesi’ne göre Türkiye’nin gelişmekte olan bir ülke olmasına rağmen gelişmiş ülkeler arasında sayılmasının kabul edilemeyeceğini belirterek, “Türkiye, dünyayı en az kirleten ülkeler arasında yer alırken, en fazla kirletenlerle aynı kategoride, aynı külfete tabi tutulmaktadır. Paris İklim Anlaşması üzerindeki tartışmaları, bu çerçevedeki ülkelerin statüsünün yeniden belirlenmesi, daha doğru bir sınıflandırma ve sorumluluk paylaşımıyla daha güçlü bir sinerji oluşturulması açısından önemli fırsat olarak görüyorum” dedi.

Bakan Albayrak, Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası İklim ve Enerji Merkezi (IICEC) tarafından düzenlenen 8. Uluslararası Enerji ve İklim Forumu’nun açılışında konuştu. Bakan Albayrak, bugünün dünyasında yeni teknolojilerin ortaya çıkışı ve sürekli inovasyonla birlikte daha önce ulaşılamayan alanlarda üretimin artık mümkün olmasının ve yeni kaynakların doğuşunun, daha önce net enerji ithalatçısı konumdaki ülkeleri, bu alanda ihraçatcı durumuna getirdiğini anlattı.



Yenilenebilir atağı



Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında en önem verdikleri konunun sürdürülebilirlik olduğunu ifade eden Bakan Berat Albayrak, ülke olarak karbon ayak izini azalttıklarını aktardı. Bakan Albayrak, “Bu yılın 8 ayında devreye aldığımız enerji üretim tesislerimizin yüzde 64’ü yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik tesisleri oldu. Devreye alınan rüzgar enerjisi kapasitesi büyüklüğüne göre 2016’da dünyada 7’nci, 2017’de Avrupa’da 3’üncü ülke olduk. Türkiye’nin 2017 Ağustos sonu itibarıyla 81 bin 355 megavatlık kurulu gücünün 35 bin 874 megavatını, yani, kapasitesinin yüzde 44.8’ini yenilenebilir enerji kaynakları oluşturuyor. Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ortalaması yüzde 42 civarında” dedi.