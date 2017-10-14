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Çok kirletenle aynı kategoride olamayız

Enerji alanında dünyayı en az kirleten ülkelerden biri olan Türkiye’nin, çok kirletenlerle aynı kategoride sayılmasını kabul etmeyeceklerini belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak “Bu külfeti kabul etmiyoruz. Statünün yeniden belirlenmesini istiyoruz” dedi

Çok kirletenle aynı kategoride olamayız

Enerji alanında dünyayı en az kirleten ülkelerden biri olan Türkiye’nin, çok kirletenlerle aynı kategoride sayılmasını kabul etmeyeceklerini belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak “Bu külfeti kabul etmiyoruz. Statünün yeniden belirlenmesini istiyoruz” dedi

14 Ekim 2017 Cumartesi 09:25
Çok kirletenle aynı kategoride olamayız
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ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Paris İklim Zirvesi’ne göre Türkiye’nin gelişmekte olan bir ülke olmasına rağmen gelişmiş ülkeler arasında sayılmasının kabul edilemeyeceğini belirterek, “Türkiye, dünyayı en az kirleten ülkeler arasında yer alırken, en fazla kirletenlerle aynı kategoride, aynı külfete tabi tutulmaktadır. Paris İklim Anlaşması üzerindeki tartışmaları, bu çerçevedeki ülkelerin statüsünün yeniden belirlenmesi, daha doğru bir sınıflandırma ve sorumluluk paylaşımıyla daha güçlü bir sinerji oluşturulması açısından önemli fırsat olarak görüyorum” dedi. 
Bakan Albayrak, Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası İklim ve Enerji Merkezi  (IICEC) tarafından düzenlenen 8. Uluslararası Enerji ve İklim Forumu’nun  açılışında konuştu. Bakan Albayrak, bugünün dünyasında yeni teknolojilerin ortaya çıkışı ve sürekli inovasyonla birlikte daha önce ulaşılamayan alanlarda üretimin artık  mümkün olmasının ve yeni kaynakların doğuşunun, daha önce net enerji ithalatçısı  konumdaki ülkeleri, bu alanda ihraçatcı durumuna getirdiğini anlattı.
 
Yenilenebilir atağı
 
Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında en önem verdikleri konunun sürdürülebilirlik olduğunu ifade eden Bakan Berat Albayrak, ülke olarak karbon ayak izini azalttıklarını aktardı. Bakan Albayrak, “Bu yılın 8 ayında devreye aldığımız enerji üretim tesislerimizin yüzde 64’ü yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik tesisleri oldu. Devreye alınan rüzgar enerjisi kapasitesi büyüklüğüne göre 2016’da dünyada 7’nci, 2017’de Avrupa’da 3’üncü ülke olduk. Türkiye’nin 2017 Ağustos sonu itibarıyla 81 bin 355 megavatlık kurulu gücünün 35 bin 874 megavatını, yani, kapasitesinin yüzde 44.8’ini yenilenebilir enerji kaynakları oluşturuyor. Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ortalaması yüzde 42 civarında” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Berat AlbayrakParis İklim ZirvesiIICEC
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