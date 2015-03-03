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Coca Cola ve Pepsi Rusya'da kapanıyor

Coca-Cola Hellenic Bottling ve Pepsi Rusya’daki birer fabrikasını kapatma kararı aldı.

Coca Cola ve Pepsi Rusya'da kapanıyor

Coca-Cola Hellenic Bottling ve Pepsi Rusya’daki birer fabrikasını kapatma kararı aldı.

03 Mart 2015 Salı 14:41
Coca Cola ve Pepsi Rusya'da kapanıyor
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 EKONOMİK sıkıntılar Rus ekonomisini vurdu. Dünyaca ünlü Pepsi ve Coca-Cola Hellenic Bottling ise ülkedeki birer adet fabrikalarını kapatma kararı aldı. Öte yandan geçen Ocak ayında dünyaca ünlü bira üreticisi Carlsberg’de ülkedeki iki dolum tesisini kapatacağını açıklamıştı. Fransız Danone’de son dönemde yaptığı açıklamalarla ülkeden çıkma sinyali veriyor. Pepsi için ABD’den sonra en büyük pazarın Rusya olduğu ifade ediliyor. Pepsi’nin gelirlerinin yaklaşık yüzde 7’si Rusya’dan geliyor. 2014 yılında şirketin bu ülkeden elde ettiği gelir yüzde 10 düşerek 4.41 milyar dolara çıktı.

Kaynak:hürriyet
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Son Güncelleme: 03.03.2015 13:44
Anahtar Kelimeler:
CarlsbergHellenic BottlingFransız DanoneEkonomik SıkıntılarRusyaFabrikaPepsiCoca Cola
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