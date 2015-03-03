Coca Cola ve Pepsi Rusya'da kapanıyor

EKONOMİK sıkıntılar Rus ekonomisini vurdu. Dünyaca ünlü Pepsi ve Coca-Cola Hellenic Bottling ise ülkedeki birer adet fabrikalarını kapatma kararı aldı. Öte yandan geçen Ocak ayında dünyaca ünlü bira üreticisi Carlsberg’de ülkedeki iki dolum tesisini kapatacağını açıklamıştı. Fransız Danone’de son dönemde yaptığı açıklamalarla ülkeden çıkma sinyali veriyor. Pepsi için ABD’den sonra en büyük pazarın Rusya olduğu ifade ediliyor. Pepsi’nin gelirlerinin yaklaşık yüzde 7’si Rusya’dan geliyor. 2014 yılında şirketin bu ülkeden elde ettiği gelir yüzde 10 düşerek 4.41 milyar dolara çıktı.



Kaynak:hürriyet

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