Coca-Cola Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Bölgesine üst düzey atama

COCA -Cola Şirketi’nde 2004 yılından itibaren çeşitli sorumluluklar üstlenen, son olarak Coca-Cola’nın İtalya ve Arnavutluk’tan sorumlu Genel Müdürü olarak görev yapan Evguenia Stoichkova, Coca-Cola Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Bölge Başkanı olarak atandı. 2012'den itibaren Coca-Cola Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Bölge Başkanlığı görevini yürütmekte olan Galya Frayman Molinas, kısa bir süre önce Global Stratejiden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak atanmıştı. Kariyerine Coca-Cola’nın ABD, Atlanta’da bulunan genel merkezinde devam edeceği açıklanan Molinas yeni atandığı görevinde, Coca-Cola şirketinin global büyüme stratejisi için kritik alanların belirlenmesi konularına liderlik edecek.
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