CK Enerji Boğaziçi Elektrik: Yılda yaklaşık 600 bin abone faturayı ödemiyor

UYARILARA ve gecikme faizine rağmen yılda yaklaşık 600 bin abone faturayı ödemiyor. 100 TL’lik faturanın 48 lirasının direkt kesintilere ve vergilere gittiğini anlatan Bakal, “52 liralık aktif enerji bedelinde firmaların kârı yüzde 2.38. 100 TL’lik bir faturada 1.5 lira kâr ediyoruz” dedi. CK Enerji Boğaziçi Elektrik’in İstanbul Avrupa yakasının Gayrimenkulün Enerjisi Raporu’na göre 2018’de 591 bin taşınma hareketi gerçekleşti; Avrupa yakasında 450 bin aile, elektrik faturasını zamanında ödeyemiyor. Halit Bakal tarafından açıklanan raporda şu tespitlere yer verildi: -Avrupa Yakası’nda 2017’de 28 milyar 112 milyon kilovatsaat olan toplam elektrik tüketimi yüzde 2.5’lik artışla 2018’de 28 milyar 768 milyon kilovatsaate yükseldi. İlçe bazında bakıldığında yıl içinde en yüksek tüketim Avcılar’dan geldi. 2017 yılında Avcılar’ın elektrik tüketimi 6 milyar 276 milyon kilovatsaat iken 2018’de bu rakam yüzde 3 artarak 6 milyar 465 milyon kilovatsaate çıktı. Öte yandan, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu verilerine göre, bu dönemde, doğalgaz ithalatı da yüzde 8.85 azalarak 55 milyar 249 milyon metreküpten 50 milyar 360 milyon metreküpe geriledi. Türkiye’nin doğalgaz üretimi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 20.90 artarak 428 milyon metreküp oldu. Söz konusu dönemde ihracat da yüzde 6.76 artarak 673 milyon metreküpe çıktı.

KAYNAK: CUMHURİYET