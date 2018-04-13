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CK Akdeniz'den tüketiciye uyarı

CK Akdeniz Elektrik'ten yapılan açıklamada, elektrik aboneliğini üzerine almayan tüketicilerin 'usulsüz elektrik' kullandığına dikkat çekilerek, "Mağduriyet yaşamamak için aboneliği hemen üzerinize alın" çağrısı yapıldı

CK Akdeniz'den tüketiciye uyarı

CK Akdeniz Elektrik'ten yapılan açıklamada, elektrik aboneliğini üzerine almayan tüketicilerin 'usulsüz elektrik' kullandığına dikkat çekilerek, "Mağduriyet yaşamamak için aboneliği hemen üzerinize alın" çağrısı yapıldı

13 Nisan 2018 Cuma 22:24
CK Akdeniz'den tüketiciye uyarı
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ANTALYA, Isparta ve Burdur'da görevli tedarik şirketi olarak hizmet veren CK Akdeniz Elektrik, müşterilerine ileride mağduriyet yaşamamaları için 'elektrik aboneliğini hemen üzerinize alın' çağrısı yaptı. CK Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Erol Değerli, Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'ne göre herkesin elektrik aboneliğinin kendi üzerinde olması gerektiğini belirterek, “Aksi halde usulsüz kullanım söz konusu oluyor ve yönetmeliğe göre bunun cezai yaptırımları bulunuyor, elektriğiniz kesilebiliyor" dedi.
'KİM KULLANIYORSA 
ONUN ÜZERİNE OLMALI'
Değerli, "Elektrik aboneliğinin kullanıcının üzerinde olmaması, cezai yaptırımların yanı sıra birçok mağduriyete de neden oluyor. Evini kiraya verdiği halde elektrik aboneliğini kiracının üzerine devretmeyen ev sahibi, kiracının fatura ödememesi halinde 'elektrik borcundan sorumlu' oluyor ve kiracısının ödemediği fatura nedeniyle mağduriyet yaşıyor. Yine bir evden taşınırken aboneliğini sonlandırmayan tüketici de eğer o konuta yeni taşınan kişi faturayı ödemezse kullanmadığı elektrik borcunu ödemek zorunda kalabiliyor" dedi.
ELEKTRİĞİNİZ KESİLEBİLİR
Usulsüz kullanım ile ilgili tespit çalışmaları yürüttüklerini ve bu kapsamda tespit edilen tüketicilere ihbarname göndermeye başladıklarını aktaran Değerli, ihbara rağmen kendi adına abonelik sözleşmesi imzalamayan tüketicilerin elektriğinin usulsüz kullanımdan kesileceğini ifade etti.
ABONE OLMAK ÇOK KOLAY
Değerli, "Bu mağduriyetleri yaşamamak için tek yapılması gereken elektrik aboneliğinin kullanıcının üzerine olması. CK Akdeniz Elektrik, teknolojiye yaptığı yatırımlarla tüketicilerin çok daha hızlı işlem yapabilmesine imkân sağlıyor. Sadece kimlik ve zorunlu deprem sigortası (DASK) ibrazı ile müşteriler elektrik aboneliğini üzerine alabiliyor. Tüm abonelik işlemleri CK Akdeniz Elektrik'e ait 45 Müşteri Hizmet Merkezi'nde (MÜHİM) 5 dakika gibi kısa bir sürede tamamlanıyor" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
CK Akdeniz ElektrikElektrik Aboneliği
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