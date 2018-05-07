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Çırak sayısı arttı

Çırak sayısının geçtiğimiz yıl yapılan düzenlemeye kadar sürekli düşüş gösterdiğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken "Esnafımız yıldan yıla azalan çırak sayısındaki düşüş sebebiyle son dönemlerde çırak bulmakta çok zorlanıyordu." dedi

Çırak sayısı arttı

Çırak sayısının geçtiğimiz yıl yapılan düzenlemeye kadar sürekli düşüş gösterdiğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken "Esnafımız yıldan yıla azalan çırak sayısındaki düşüş sebebiyle son dönemlerde çırak bulmakta çok zorlanıyordu." dedi

07 Mayıs 2018 Pazartesi 22:54
Çırak sayısı arttı
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ÇIRAK sayısının geçtiğimiz yıl yapılan düzenlemeye kadar sürekli düşüş gösterdiğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnafımız yıldan yıla azalan çırak sayısındaki düşüş sebebiyle son dönemlerde çırak bulmakta çok zorlanıyordu. Mesleki eğitim konusuyla ilgili en fazla emek veren kurum olarak mesleki eğitimin ve çırakların önemini her fırsatta vurguladık. Çabalarımız, sektörlerin ihtiyaçları ve devletin bu konuya ilişkin çalışmaları neticesinde meyvelerini görmeye başladık. Geçtiğimiz yıl mart ayında orta öğretim kurumları yönetmeliğinde yapılan değişikliğin yürürlüğe girmesi ile çıraklık zorunlu eğitim kapsamına alındı. Böylelikle çırak sayısındaki düşüş gerilemeyi bırakarak artmaya başladı. Öyleki geçtiğimiz yıl bir önceki yıla göre çırak sayısı 75 bin 500’den 139 bine çıkarak yüzde 89 arttı. Çırak sayısı 2011 yılında 97 bin 341, 2012 yılında 91 bin 622, 2013 yılında 89 bin 311, 2014 yılında 76 bin 244 ve 2015 yılında ise 75 bin 129 olarak kayda geçmişti" dedi. 
'MESLEKİ EĞİTİM ŞART'
İşsizliğin çözümü ve ekonomik dengenin sağlanması için mesleki eğitimin önemine dikkati çeken Palandöken, "İş piyasasının aradığı ara kalifiye insan gücü sıkıntısının ve işsizliğin çözümü için mesleki eğitim şarttır. Bu sıkıntının çözümü mesleki eğitim ve istihdam arasındaki köprünün kurulmasıyla gerçekleşir. Çıraklara çoğunlukla esnaf sanatkar ve KOBİ'ler ihtiyaç duyuyor. İş piyasasında bazı meslekler teoriden çok pratik beceri sahibi olmayı istiyor. Bu da beceri yönü ağır basan mesleklerin çıraklık eğitimine yönlendirilmesi açısından önem taşıyor. Meslek liselerinden mezun olan çıraklar ustalaşarak yöneldiği mesleğin devamlılığını sağlıyor. Ülkemizin ve esnaflığın geleceği için kendi mesleğini eline alan gençleri mesleki eğitime yönlendirmeliyiz" şeklinde konuştu. 
'KALFA SİGORTASINI DEVLET KARŞILASIN'
Esnafın sigorta primlerini ödemekte zorlandığını belirten Palandöken sözlerine şöyle devam etti: "Esnaf düşük sermayesi ile ayakta kalmaya çalışırken sigorta primlerini ödemekte zorlanıyor. Bu sebeple kalfaların sigorta primleri devlet tarafından karşılanmalı. Esnafın yanında diğer çalışanların da sigorta primlerinde indirim sağlanmalı. Esnafın ve yanındaki çırak, kalfanın korunması istihdama büyük katkı sağlar." 

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Anahtar Kelimeler:
Çırak SayısıBendevi PalandökenTürkiye Esnaf Ve Sanatkarlar Konfederasyonu
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