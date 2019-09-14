Çinliler 90 daireye 95 milyon TL ödedi

YABANCILAR gayrimenkul satan Nevita International adlı şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal, Çinli bir vatandaşlık şirketine tek kalemde 95 milyon liralık blok satış yaptıklarını açıkladı. Faruk Akbal, “Kendi vatandaşları adına toplu alımlar gerçekleştiren Çinli vatandaşlık şirketi 2020 sonuna kadar 500 milyon liralık alım yapmayı hedefliyor. Bizde başka satışlar için de görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Çinlilerin Portekiz, Yunanistan ve Avrupa’ya ilgisi yoğundu ama artık rotayı Türkiye’ye çevirdiler” diye konuştu.

YÜZDE 35 ARTIŞ



Akbal, Türkiye’nin yabancıya konut satışından yıllık 5-6 milyar dolar bandında gelir sağlandığını hatırlatarak, “Pazarı çeşitlendirip Türkiye’nin yabancıya konut satışında üst lige sıçraması gerekiyor. Bunun da yolu yeni pazarlardan geçiyor. 2013 yılında başlayan mütekabiliyet yasası sonrası geçen yıla kadar ortalama 20 bine yaklaşan yabancıya konut satış adedi 2018’de 39 bin adet olarak gerçekleşti. Bu sene ilk 7 ay itibariyle de yüzde 65 artış söz konusu. Nitekim geçen yıl ilk 7 ayda 14 bin 600 konut yabancıya satılırken, bu sene aynı dönemde 24 bin 100 adet konut yabancıya satıldı. Toplamda yıl sonunda 50 bine yakın konutun yabancıya satılacağı öngörülüyor” şeklinde konuştu.



DERNEK KURULUYOR



Türkiye'de ciddi bir ihracat kalemi oluşturduklarını kaydeden Akbal, “Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati ile gerçekleştirdiğimiz toplantıda başta Türkiye’nin daha güçlü tanıtımı, sektörün regülasyonuna katkı, ihracatçı sayılmamız gibi konulara altyapı oluşturmak adına dernekleşme ihtiyacı ortaya çıktı. Dolayısıyla yabancıya konut satışı yapan profesyoneller ve bizimle birlikte çalışan iş ortaklarımızla, uluslararası yatırım ve danışmanlık sağlayan markalarla dernekleşmek için çalışıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile görüşmeler yapıldı. Önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ardından sektörün dernekleri ile görüşmelere başlıyoruz” diye konuştu.