Çin’e S&P şoku

ULUSLARARASI kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P), Çin’in uzun vadeli kredi notunu AA-‘den A+’ya ve kısa vadeli kredi notunu A-1+’dan A-1’e indirdi. Uzun vadeli not için görünüm ‘durağan’ olarak belirlendi.

S&P ayrıca Çin’in transfer ve konvertibilite resk değerlendirmesini AA-‘den A+’ya çekti. Kredi notunun düşürülmesinin Çin’in uzun bir dönem kredi büyümesi göstermesinin ekonomik ve finansal riskleri artırdığı değerlendirmesini yansıttığını ifade eden S&P, kredi büyümesini güçlü reel GSYH büyümesine ve yüksek varlık fiyatlarına katmı yaptığını, bunun da finansal istikrarı bir miktar azalttığına inandıklarını vurguladı.

Hükümetin şirketlerde kaldıraç seviyesinin azaltma çabalarının son dönemde yoğunlaşmasının orta vadede finansal risk trendini durağanlaştırabileceğini ifade eden S&P, bununla birlikte kredi büyümesinin gelecek 2-3 yılda finansal riskleri yavaş yavaş artıracak seviyelerde kaymaya devam etmesini betlediklerine dikkat çekti.

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