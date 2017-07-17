Çimentoda iç satış ve ihracat geriledi

YILIN ilk 4 ayında 2016'nın aynı dönemine göre çimento üretiminde 5,9'luk düşüş yaşandı - Söz konusu dönemde iç satışlarda yüzde 5,3, ihracatta ise yüzde 0,3'lük düşüş oldu.Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği'nden (TÇMB) yapılan açıklamaya göre, 2017'nin ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla iç satışlarda yüzde 5,3, ihracatta ise yüzde 0,3'lük düşüş oldu. Söz konusu dönemde üretilen çimentonun yaklaşık yüzde 12,6'sı ihraç edildi. Ocak-nisan döneminde yıllık bazda iç satışlarda yüzde 5,3, ihracatta ise yüzde 0,3'lük düşüş gerçekleşti.



"DÜŞÜŞÜN NEDENİ SERT GEÇEN HAVA KOŞULLARI"



Açıklamada görüşlerine yer verilen TÇMB Yönetim Kurulu Başkanı Şefik Tüzün, ilk 4 aylık dönemde hava koşullarının geçen yılın aynı dönemine göre daha sert geçmesinin çimentodaki düşüşlerin en önemli sebebi olduğunu belirtti.Bölgesel bazda iç satışlarda Doğu ve Güneydoğu Anadolu dışında düşüş yaşandığını ancak ihracatın umut verici olduğunu bildiren Tüzün, şunları kaydetti: "2017 Nisan'da 724 bin ton çimento ihracatı gerçekleştirilmiştir. Bunun 130 bin tonu ABD'ye, 113 bin tonu Suriye'ye gönderilmiştir. Çimento sektörü olarak, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ülkemize döviz girdisinde önemli rol üstleniyoruz. Ekonominin can damarı olmaya devam ediyoruz."