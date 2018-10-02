ÇİMENTO Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) Yönetim Kurulu Başkanı Tufan Ünal, "Çimento sektörü bu yıl 8 ayda ihracatını yüzde 17 artırdı." bilgisini paylaştı.

ÇEİS'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Ünal, çimento sektörünün Türkiye için stratejik öneme sahip olduğunu belirtti.

Ünal, "Sektörün bileşenlerini tek çatı altında toplayan ÇEİS olarak sektörümüzün istihdam kapasitesi, kalitesini ve iş sağlığı ve güvenliği kültürünü korumaya büyük önem veriyoruz. Çimento sektörü bu yıl 8 ayda ihracatını yüzde 17 artırdı. Avrupa'ya en yüksek ihracatı gerçekleştiren ülkeyiz, dünya listesinde ise dördüncü sırada yer alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ünal, çimento sektörü olarak ithal girdileri azaltarak üretim maliyetlerini düşürmek için de çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Ünal, şunları kaydetti:

"Kömür ve elektrik enerjisi maliyetlerinde dövize bağlı olarak çok ciddi bir artışla karşı karşıyayız. Bu maliyetleri yönetebilmek adına ihtiyaç duyduğumuz miktarda ve kalitede yerli kömür tedarik edebilmek için gerekli araştırmaları yapıyoruz. Bu konuda devletimizin desteğini de bekliyoruz. Böylelikle, kömür ithalatını azaltarak cari açığın kapanmasına daha büyük katkı sunmayı hedefliyoruz."

Türkiye'deki çimento talebinin üç yıl içinde yüzde 4-5 bandında artmasını beklediklerini kaydeden Ünal, "Türk çimento sektörünün kurulu gücü ve kapasitesi hem iç talebi hem ihracatı karşılayacak büyüklüktedir. Sektörün, pazarlarını geliştirmeye, üretim ve satışı tam kapasiteye çıkarmaya ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

Ünal, Çin'de çimento sektöründe yaşanan konsolidasyonun üretim miktarını ciddi ölçüde azalttığını kaydetti.

Ünal, "Dünyanın en büyük çimento ihracatçılarından Çin, bu konsolidasyonla birlikte çimento ithal eder konuma gelecek. En büyük rakiplerimizden İran'ın önü ambargolar nedeniyle kapanmış durumda. Bu da Türk çimento sektörünün dünya ölçeğindeki önem ve gücünü daha çok artırıyor. Türk çimento sektörü olarak Çin ve İran'ı geride bırakacak güce sahibiz. Bunu yaparken sıfır iş kazası hedefimizden de asla taviz vermiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Sektör, iş sağlığı ve güvenliğine 10 yılda 6 milyon TL yatırım yaptı"

Çimento sektörünün ÇEİS çatısı altında son 10 yılda “Sıfır İş Kazası” hedefiyle iş sağlığı ve güvenliğine 6 milyon TL yatırım yaptığına dikkat çeken Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim için her şeyden önce insan geliyor. En son bir yıl önce Kocaeli'de de 1 milyon lira yatırımla ÇEİS İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Merkezi açtık. Böylece Türkiye'de iş sağlığı ve güvenliği merkezi sahibi ilk sendika olduk. Yürüttüğümüz çalışmaların olumlu sonuçlar vermesinden de son derece mutluluk duyuyoruz. Öyle ki son 10 yılda çalışan sayımız yaklaşık yüzde 40, klinker üretim kapasitemiz yüzde 90 artmasına rağmen iş kazalarına ilişkin uluslararası kıyaslamalarda kullanılan kaza sıklık oranında yüzde 20, kaza ağırlık oranında ise yaklaşık yüzde 70'lik bir düşüş sağlamış bulunuyoruz.

Şimdi ise iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerimizle ilgili olarak, Çimento Sektörü İSG Eğitim Merkezi’nde (ÇİSİEM) 2019 yılı sonuna kadar yapılacak eğitimlerde eğitim masrafının yüzde 50’sinin sendikamızca karşılanmasına dair karar aldık. Sıfır iş kazası hedefinde kararlıyız, ekonomik koşullar bahane olamaz. Bu alanda en iyi olana kadar yatırımlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."