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Çiftlik Bank'ın tavukları ve yumurtaları satılıyor

Çiftlik Bank'ın savcılık tarafından el konulan Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki Mavi Yumurta Üretim Tesisi'ndeki 21 bin tavuk ve 100 bin yumurta ihaleyle satılacak

Çiftlik Bank'ın tavukları ve yumurtaları satılıyor

Çiftlik Bank'ın savcılık tarafından el konulan Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki Mavi Yumurta Üretim Tesisi'ndeki 21 bin tavuk ve 100 bin yumurta ihaleyle satılacak

27 Mart 2018 Salı 20:26
Çiftlik Bank'ın tavukları ve yumurtaları satılıyor
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SAKARYA'NIN Taraklı ilçesindeki, Taraklı-Göynük Yolu'nun Yeniköy mevkiinde bulunan Çiftlik Bank Mavi Yumurta Üretim Tesisi'nde üretim devam ediyor. Soruşturma başlatıldığı gün Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yediemine teslim edilen tesiste şu anda 6 kişi çalışıyor. Yaklaşık 5 ay önce CEO Mehmet Aydın'ın kurdelesini keserek açtığı 37 dönüm üzerindeki 6 bin metrekarelik tesiste 21 bin tavukla üretim yapılıyor.
Tesisin içindeki canlı hayvan ve ürünler savcılık kararıyla Taraklı Kaymakamlığı Mal Müdürlüğü tarafından ihaleyle satılacak. Toplamda 21 bin tavuk ve satışa hazır olan 100 bin yumurtanın sahibi, Taraklı Mal Müdürlüğü'nde 29 Mart Perşembe günü yapılacak ihalede en fazla teklif veren kişi olacak.
 
Geyve Adliyesi Adli Emanet Hesabı'na aktarılacak olan gelirin şirketten alacaklı olan mağdurlara verileceği belirtildi. Tesise kayyum atanıp atanmayacağı kararını ise şirketin merkezi olan İstanbul'da görülen mahkeme tarafından verilecek.
 

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Anahtar Kelimeler:
ÇİFTLİK BANK
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