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Çiftlik Bank CEO'su ile ilgili akıl almaz detaylar ortaya çıktı!

Yüksek getiri vaadiyle binlerce vatandaştan 511 milyon lira para toplayıp sırra kadem basan Çiftlik Bank'ın CEO'sunun eskiden rap müzik yaptığı ortaya çıktı

Çiftlik Bank CEO'su ile ilgili akıl almaz detaylar ortaya çıktı!

Yüksek getiri vaadiyle binlerce vatandaştan 511 milyon lira para toplayıp sırra kadem basan Çiftlik Bank'ın CEO'sunun eskiden rap müzik yaptığı ortaya çıktı

15 Mart 2018 Perşembe 11:19
Çiftlik Bank CEO'su ile ilgili akıl almaz detaylar ortaya çıktı!
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SON günlerin en çok konuşulan ismi Çiftlikbank CEO'su Mehmet Aydın'ın kim olduğu merak konusuydu. Yüksek getiri vaadiyle binlerce vatandaştan 511 milyon lira para toplayıp kayıplara karışan Aydın'ın kim olduğu ortaya çıktı.

511 MİLYON LİRA DOLANDIRAN MEHMET AYDIN ASLINDA KİM?

Twitter'daki Bülend Ecevit isimli kullanıcı paylaşımlarıyla Aydın'ın aslında kim olduğuyla ilgili tüm detayları paylaştı. İşte Çiftlikbank CEO'su hakkında bilinmeyen detaylar... Gerçek isminin Eren Çakar olduğu, Egoman ismiyle arabesk rap klipleri çektiği, çıplak gösteren gözlük satışı yaptığı ve oyun forumlarında son zamanlara kadar aktif olarak oyun oynadığı ortaya çıktı.

-Egoman ismiyle arabesk rap yapmış.

- 2016 yılına kadar Eren Çakar ismini kullanmış.

-WIX'te site kurup çıplak gösteren xray gözlük satışı yapmış.

-En2qma nickiyle kısa zaman öncesine kadar oyun forumlarında aktifmiş.

-Uruguay'ın başkenti Montevideo'ya kaçtığı iddia ediliyor.

77 BİN KİŞİ!

SPK raporuna göre Çiftlik Bank sistemiyle 77 bin 843 kişiden 511 milyon TL para toplandı. Yine rapora göre 62 bin 877 kişiye 393.3 milyon lira ödeme yapıldı. Kalan 113.4 milyon liranın ise Kıbrıs’a ve Çitlik Bank CEO'su Mehmet Aydın ile eşinin hesabına aktarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
ÇİFTLİK BANKCEO
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