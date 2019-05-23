Çiftçiye müjde: Destek başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, şubat ve mart ayı için çiğ süt destek ödemelerine yarın başlanacağını bildirdi

Çiftçiye müjde: Destek başlıyor
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PAKDEMİRLİ, yazılı açıklamasında,  "2019 Yılı Şubat ve Mart Ayı Çiğ  Süt Destek Ödemeleri"ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
 
Bu yılın şubat ve mart ayı çiğ süt desteklemelerinin yarın saat  18.00’den sonra tek seferde ödeneceğini kaydeden Pakdemirli, "Çiğ süt  desteklemeleri çerçevesinde 254 bin 874 yetiştiriciye, 1 milyon 550 bin ton çiğ  süt için 367 milyon lira destek verilecek" ifadesini kullandı.
 

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