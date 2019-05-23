Çiftçiye müjde: Destek başlıyor

PAKDEMİRLİ, yazılı açıklamasında, "2019 Yılı Şubat ve Mart Ayı Çiğ Süt Destek Ödemeleri"ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Bu yılın şubat ve mart ayı çiğ süt desteklemelerinin yarın saat 18.00’den sonra tek seferde ödeneceğini kaydeden Pakdemirli, "Çiğ süt desteklemeleri çerçevesinde 254 bin 874 yetiştiriciye, 1 milyon 550 bin ton çiğ süt için 367 milyon lira destek verilecek" ifadesini kullandı.

