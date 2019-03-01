Çiftçiye lisanslı depo desteği için yeni imkan

Tarım ve Orman Bakanlığı, "depo kira ücreti faturası" ibraz edemediği için lisanslı depolarda muhafaza edilen tarımsal ürünler için kira, nakliye ve analiz desteklemelerine müracaat edemeyen çiftçilere imkan tanıdı.

Çiftçiye lisanslı depo desteği için yeni imkan
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KONUYA ilişkin "Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza  Edilen Tarımsal Ürünler İçin Kira, İlave Kira, Nakliye ve Analiz Ücreti  Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair  Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, "depo kira ücreti faturası" ibraz edemediği için destekleme  ödemelerine müracaat edemeyen üretici ve üretici örgütleri, 2018 yılı 1 Mayıs-31  Ekim dönemine ilişkin ilave kira, nakliye ve analiz ücreti destekleme  ödemelerinden faydalanmak için 11 Mart-29 Mart 2019 tarihlerinde istenilen  belgelerle il ve ilçe müdürlüğüne müracaat edecek.
 
Tebliğ, 1 Ocak 2018'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

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