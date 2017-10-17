çiftçiye kredi müjdesi

ANTBİRLİK'TE düzenlenen protokol anlaşmasını ANTBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yavuz, Vakıfbank Akdeniz Bölge Müdürü Mehmet Arıöz, Vakıflar Bankası Aksu Şube Müdürü Bahtiser Kuş ve Vakıflar Bankası Aksu Şubesi Kobi Portföy Yöneticisi Engin Demir birlikte yaptı. ANTBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yavuz, anlaşmanın tüm çiftçilere hayırlı olmasını temenni ederken, “Bu hizmetimiz, ortaklarımızın ilaç, tohum, gübre, yem gibi tarımsal alımları için hızlı finansman desteği sağlayacak. Amacımız ortaklarımızın daha iyi şartlarda, kolay üretim yapmaları. Çiftçimiz, tarım ihtiyaçları için çektiği uygun şartlı krediyi hasat sonu ödeyecek. Özel olarak aldığı kredi kartı ile faizsiz alışveriş yapabilecek” dedi.