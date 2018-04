'Çiftçiye destek artsın'

TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Öncelikle tarımda çiftçiye verilen destekler artırılıp ithalatı azaltarak üreticinin desteklenmesi gerekir. Özellikle tarımda ithalatı azaltmak için yerli üreticiye verilen desteklerin artması gerekiyor. Mazot ve yem desteği çiftçiye yeterli gelmiyor. Bu yılbaşından itibaren benzin fiyatı 31 kuruş, motorin fiyatı 43 kuruş arttı. Akaryakıt zamları tarımdan ulaşıma her sektörü olumsuz etkiliyor. Yine aynı şekilde ulaştırma sektöründeki esnafta ticari akaryakıtla desteklenirse enflasyon artışı önlenir" dedi.

'İTHALAT AZALIRSA AÇIK KAPANIR'

Canlı hayvan ve et ithalatının son 5 yılda 5 milyar dolar fatura çıkarttığını belirten Palandöken, "Ülkemizin cari açığının kapanması ithalatın azaltılmasından geçiyor. İthalatı azaltmak ise kendi üreticimize verilen destekleri artırmalıyız. Mazot ve yem desteği maalesef çiftçiye yetmiyor. Yılda 3,3 milyar litre civarında mazot kullanılan tarım sektöründe geçtiğimiz yıl çiftçinin aldığı 12 milyarlık desteğin 7,5 milyarı vergi olarak devlete geri gitti. İlaç, gübre, tohumluk, saman, buğday gibi ürünlerin ise çoğu ithal ediliyor. Bu da ülkemize ağır fatura olarak geri dönüyor. Örneğin sadece buğday ithalatına yıllık ortalama 1 milyar doların üzerinde döviz ödeniyor. Dolayısıyla çiftçiye verilen destekler güncellenmeli. Türk lirasının değer kazanması için ithalattan olabildiğince uzak durulmalı. Yerli üreticinin desteklenmesi yerli ve milli ekonominin güçlenmesi demektir" diye konuştu.

'KENTTEN KÖYE GÖÇ UNUTULMALI'

Tarım sektörünün her alanında kendi kendimize yetebildiğimiz günlere dönmemiz gerektiğinin altını çizen Palandöken şöyle konuştu: "Ülkemizde 23,4 milyon hektar ekilebilir alanın 3,7 milyon hektarı nadasta. Yani ekilebilir ve dikilebilir alan 19,7 milyon hektar. Bu alanı oldukça verimli kullanmak, çiftçiyi olduğundan daha fazla desteklemek gerekiyor. Tarımda kendi kendimize yettiğimiz günlere geri dönmek için tarımsal üretime bu şekilde hız kazandırabiliiriz. Bu noktada kentten köye tersine göç de unutulmamalı. Köye dönüş projeleri daha cazip hale getirilerek yerli üretimden sağlanan gelir payı artırılmalı. Tersine göç sadece tarımda değil birçok alanda olumlu olacaktır. Hem ekonomi ve yerli üretim kazanırken, bölgeler arası gelişmişlik düzeyi de dengelenir."