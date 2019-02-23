Çiftçiye "alım garantili" ürün desteği

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Kırşehir'de hayata geçireceği "sözleşmeli ürün modeli" sayesinde, yeşil mercimek, kırmızı mercimek, nohut ve domates üretiminde çiftçiye alım garantili destek sağlanacak

Çiftçiye "alım garantili" ürün desteği
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TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Kırşehir ziyaretinde Vali  İbrahim Akın, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkezi  Birliği Genel Müdürü Fahrettin Poyraz arasında imzalanan "Alım Garantili  Sözleşmeli Tarımsal Üretim Protokolü"nün uygulanması için çalışmalara başlandı.Kırşehir Tarım ve Orman Müdürlüğü,  Tarım Kredi Kooperatifleri Kayseri  Bölge Birliği ve Kırşehir Belediyesinin iş birliğinde ilk etapta belediye mücavir  alanında yaklaşık 20 bin dekarlık arazi belirledi. Kooperatif üyesi çiftçiler,  buradan kiralayacakları arazide ürün ekimine başlayacak. Proje kapsamında  çiftçilere ürün alım garantisi verilecek.
Uygulanacak protokolle ilgili bilgi veren Kırşehir  Valisi İbrahim Akın, farklı kurumların iş birliğiyle, ürün çeşitliliğini  geliştirmek, verimliliği artırmak ve tarımsal alanların kullanımını daha verimli  hale getirerek çiftçilerin gelir ve refah seviyesini yükseltmenin amaçlandığını  söyledi. "Sözleşmeli Üretim Projesi" diye de bilinen uygulamanın yaygınlaştıkça  daha çok çiftçiye katkı yapacağını vurgulayan Akın, şu bilgileri verdi:"Bu proje kapsamında çeşitli kurum ve kuruluşlar bir araya gelerek iş  birliği yapıyor. Tarım ve Orman Müdürlüğümüz üretim safhasında ürünlerin daha  kaliteli şekilde elde edilmesi noktasında teknik destek sağlayacak, zararlı  otlarla mücadele konusunda üreticilerimize destek olacak. Kooperatifimiz de  üreticilerin ürettikleri ürünleri alım garantisi vermek suretiyle rayiç bedelleri  üzerinden alımını gerçekleştirecek. Proje kapsamında ilk etapta bin ton nohut,  bin ton kuru fasulye, 500 ton yeşil mercimek, 500 ton kırmızı mercimek, 6 bin ton  salçalık domates üretilecek. Belediyemiz de kendi mülkiyetindeki arazileri üretim  yapmak üzere çiftçilerimize kiralayacak, domates üretimi için gerekli fidanların  bedellerinin yüzde 50'sini karşılayacak."
 
Sözleşme yapılacak çiftçilerin projeyle ürünlerini satma garantisi  elde edeceğini anlatan Akın, "Bu projeyle ürün çeşitliliğinin artırılması ve  çiftçilerin refah seviyesinin yükseltilmesine olumlu bir katkı sunulacağını  değerlendiriyoruz. Önümüzdeki süreçlerde yine özel idare gibi başka  kurumlarımızın katılımlarıyla bu üretim modelini yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz. Bu  tür projelerin yaygınlaşması, ülkemizdeki ürün çeşitliliğinin artması ve ürün  fiyatlarının dengelenmesinde de pozitif etki yapacaktır." diye konuştu.Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci de projenin belediye mücavir alanındaki  20 bin dekarlık alanda uygulanacağına işaret ederek, ilk etapta 4 ürünün projeye  dahil edildiğini söyledi.
 
Üreticilere arazi ve fidan desteği sağlayacaklarını aktaran Bahçeci,  "Projeye dört ürünle başlayacağız, yeşil mercimek, kırmızı mercimek, nohut ve  sulu alanlarda domates. Belediye olarak bu organizasyonun içinde olacağız.  Ekimden hasada kadar teknik destek verilecek çiftçiye. Tarım Kredi Kooperatifi,  hasat yapıldığında ürünün o günkü borsa değerinden peşin olarak alımını yapacak."  ifadelerini kullandı.

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