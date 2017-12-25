Çiftçinin üretim maliyeti düşecek

Toygar DİM

DİMÇAYI üzerinde kurulan Dim Barajı'ndan yeni bir hat çekildi. Devlet Su İşleri tarafından yapılan hattan dün ilk kez su verildi ve deneme yapıldı. Denemeler oldukça başarılı oldu. Yeni hat, Kestel, Yaylalı, Mahmutlar ve Kargıcak'ta bulunan çiftçilere verilecek. Bu sayede çiftçilerin elektrik ve su masrafları bir hayli düşecek. Birçok çiftçi yeni hat ile birlikte üretim maliyetlerinin yarı yarıya azalacağını düşünüyor. Bahçe ve tarlalarda kullanılacak yeni hattın denemelerine katılan Mahmutlar Muhtarı Ahmet Top, DSİ'ye teşekkür ederek hizmetten memnun kaldıklarını söyledi.

