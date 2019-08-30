Çiftçinin imdadına yetişti! Pazarın kralı Alanya inciri

ALANYA tarımı, muz, avokado gibi tropikal ürünleri ve sebzeciliğin yanısıra inciri ile de dikkat çekmeye başladı.

Alanya'da yaklaşık 1,5 aydır hasadı yapılan incirin kilo fiyatı, kalitesine göre 15-20 TL aralığında değişiyor. Alanya merkez ve kırsalda yetişen siyah, beyaz, mor ve sarı incir türlerinin fiyatının hiç düşmemesi, üreticiyi incir ekimine yöneltti.

'ALANYA AYDIN'IN RAKİBİ'

Alanya pazarları ve manavlarda yüksek fiyatına rağmen vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği incir, Alanya'dan diğer şehirlere de gönderiliyor. Dim Vadisi'nde bulunan bahçesinde doğal incir yetiştiren Alanya Ziraat Odası Delegesi Mustafa Sanay "Türkiye'de Aydın inciri ile meşhur ancak Alanya incirinin aroması Aydın incirinden farksız. Alanya, inciriyle Aydın'ın rakibidir. Bu yıl, sağlığa faydalarıyla bilinen incire ilgi çok yoğun. Kilo fiyatı hiç 15 TL'nin altına düşmedi. Üretimi tamamen doğal, budama dışında işlem gerektirmiyor. Su ve gübre dahi istemeyen bir meyve ağacı. Bu yüzden incir, bu yıl çiftçinin imdadına yetişti. Biz internet üzerinden de incir satışı yapıyoruz. Ankara, İstanbul gibi büyükşehirlerden Alanya incirine yoğun talep var. Bu şehirlerde Alanya inciri gönderdiğimiz insanlar, tekrar tekrar incir talep ediyorlar" dedi.