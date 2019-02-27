Çiftçinin elektrik faturası yüzde 12 düşüyor

ÇİFTÇİLERİN sadece tarımsal sulama faaliyetinde yararlandıkları düşük elektrik tarifesi tarımsal faaliyetlerin tamamını içine alacak şekilde genişliyor.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, çiftçinin kullandığı elektrik tarifesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, şunları söyledi: “Tarımsal sulama yapan çiftçilerimiz daha ucuz tarifeden elektrik alıyor.

Cumhurbaşkanımız talimat verdi; ‘Çalışın, tarım ve hayvancılıkta diğer alanlarda faaliyet gösterenleri aynı gruba alın’ dedi.

Kısa süre sonra çiftçilerimiz tüm faaliyetlerinde ucuz tarifeden yararlanacak. Yüzde 12 civarında bir indirim olacak.”