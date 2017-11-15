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Çiftçilerin SGK primleri ile ilgili flaş açıklama

Antalya'da hava felaketinden etkilenen çiftçilerin SGK primleri 3 ay ertelendi

Çiftçilerin SGK primleri ile ilgili flaş açıklama

Antalya'da hava felaketinden etkilenen çiftçilerin SGK primleri 3 ay ertelendi

15 Kasım 2017 Çarşamba 14:25
Çiftçilerin SGK primleri ile ilgili flaş açıklama
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ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Antalya'da hava felaketinden etkilenen çiftçilerin SGK primleri 3 ay ertelendiğini açıkladı. Bakan taşeron konusunun da yıl sonuna kadar bitmesi için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, taşeron konusunun yıl sonuna kadar bitmesi için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

"Taşeron konusunda hafta sonu açıklama yaptık. Biz ilk günden itibaren bu konuya ilişkin yaklaşımımızı açık bir şekilde ortaya koyduk. Bu konunun yıl sonuna kadar bitmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu konunun nasıl derin bir konu olduğunu, farklı ayakları olduğunu taşeron çalışan arkadaşlarımızın çok iyi bildiğini düşünüyorum. Göstermiş olduğunuz gayrete taşeron kardeşlerimizin de aynı şekilde karşılık vereceğine inanıyorum."

Bakan ayrıca Antalya'da hava felaketinden etkilenen çiftçilerin SGK primleri 3 ay ertelendiğini de açıkladı.

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