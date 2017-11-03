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CHP'li belediye meclis üyesi partisinden istifa etti

Burdur'un Karamanlı ilçesinde Belediye Meclisinin CHP'li üyesi Murat Sarıbaş, partisinden istifa etti

CHP'li belediye meclis üyesi partisinden istifa etti

Burdur'un Karamanlı ilçesinde Belediye Meclisinin CHP'li üyesi Murat Sarıbaş, partisinden istifa etti

03 Kasım 2017 Cuma 19:43
CHP'li belediye meclis üyesi partisinden istifa etti
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SARIBAŞ, yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2010 yılından bu yana 2 halk oylaması, 3 genel seçim, 2 yerel seçim ve 1 cumhurbaşkanlığı seçimi kaybettiğini ifade ederek, CHP'nin değişime gitmediği takdirde kan kaybetmeye devam edeceğini belirtti.
Partide gerekli değişiklikleri yapıp iyi hazırlanmak yerine erken seçimin dile getirildiğine dikkati çeken Sarıbaş, "Tabiri caiz ise yenilen pehlivan hiç güreşe doymadı, kendi umudunu kırmadı ama artık ben kaybeden tarafta olmaktan sıkıldım." dedi. Karamanlı Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu'nun çalışmalarından memnun olduğunu dile getiren Sarıbaş, “Başkan Selimoğlu'nun karşısında olmayı düşünmüyorum. Şimdilik bağımsız olarak meclis üyeliğine devam edeceğim." ifadesini kullandı.
 

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Son Güncelleme: 03.11.2017 20:02
Anahtar Kelimeler:
CHPBELEDİYE MECLİS ÜYESİMurat SarıbaşBelediye Meclisi
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