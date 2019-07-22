CHP'li vekil SGK'yı dolandırdı iddiası: On binlerce lira ceza ödeyecek

CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın, Muğla İl Başkanlığı yaptığı dönemde 2010 yılından itibaren ortağı olduğu şirkette tek sigortalı çalışan olarak gözüktüğü ve 8 yıl boyunca hasta raporu alarak SGK'dan 71 bin lira rapor parası aldığı iddia edilmişti. İddiaya göre; Alban hakkında yaklaşık bir yıldır süren idari soruşturma sonuçlandı ve CHP Milletvekili Alban'ın haksız yere SGK'dan para aldığına hükmedildi.

Mürsel Alban, 2018 erken seçimlerinde Muğla'dan birinci sıra milletvekili oldu. İddiaya göre; Mürsel Alban, Vergi Dairesi ve SGK kayıtlarında 2004 yılında ortağı olduğu inşaat şirketinde 2010 yılından bu yana tek sigortalı çalışan olarak gösterildi.

71 BİN TL ALDIĞI İDDİA EDİLDİ

Yeni Asır'da yer alan habere göre; şirket, o dönem '0' kazanç bildirmesine rağmen Alban'ın sigortalılık hali devam etti. CHP'li vekil Alban, bu süre zarfında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden sürekli hasta raporu alarak yıllarca SGK'dan toplamda 71 bin lira rapor parası aldı.

SGK İNCELEME BAŞLATTI

Habere göre; Alban'ın ağır kanser hastası raporu aldığı zamanlarda aktif siyaset yaptığı ve gayet sağlıklı olduğu anlaşıldı. Hatta sağlıklı bir şekilde görevine devam ettiği ve partinin tüm çalışmalarına katıldığı da ortaya çıktı.Mürsel Alban'ın 71 bin lira haksız kazanç sağladığının anlaşılması üzerine SGK inceleme başlattı.

SORUŞTURMA SONUÇLANDI

İddiaya göre; soruşturmada Alban'ın 5510 sayılı yersiz ödemelerin geri alınmasına ilişkin kanunun 96. Maddesi uyarınca parayı geri ödemesine hükmedildi. Ayrıca haberde Alban'a haksız kazanç sağladığı için 20 bin lira ceza kesildiği ifade edildi.

91 BİN TL ÖDEYECEK

CHP'li vekil Alban'ın aldığı rapor paraları ile birlikte 91 bin lira kuruma geri ödeme yapacağı iddia edildi. Mürsel Alban'ın kararın ardından 91 bin lirayı yapılandırarak geri ödemeye başladığı öne sürüldü.