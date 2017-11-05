Charter uçaklarına yakıt desteği artacak

KURTULMUŞ, Türkiye’nin iddiası ve hedefleri olan bir ülke olduğunu anlatarak, “2053 hedefi olarak turizm sektörünün önüne koyduğu 50 milyon turist 50 milyar dolar turizm geliri hedefini de inşallah bundan sonra yükselteceğiz. Buna ulaşmak için canla başla çalışacağız. Bu hedeflerin gelecekle uyumlu hale gelmesini sağlayacağız. hedeflerimizin gerisine düşmeyeceğiz İnşallah” dedi. Bir takım teşviklere ihtiyaç olduğunu kaydeden Kurtulmuş, şöyle konuştu: “Bu teşvikleri güncelleyerek önümüzdeki dönemde yine sürdüreceğiz. Hele hele yabancı yatırımcının çekilebilmesi için mutlaka bazı teşviklerin olması gerekir. Ama bizim yerli yatırımcılarımız bakımından da bu teşvikleri artıracağız. Örnek olsun diye söylüyorum, bu sene inşallah geçen sene verdiğimiz turizm acentalarına uçak desteklerini artırarak devam edeceğiz. 9 bin dolara kadar çalışacağız. Hazırlığımızı tamamladık. Ölü mevsimlerde getirenlere daha çok vereceğiz. Şimdiye kadar Türkiye’ye gelmeyen ülkelerden getirenlerden daha çok vereceğiz. Ama yüksek sezonda getirene de biraz daha az vereceğiz. Bu planı uygulayacağız. Farklı teşviklerimiz de olacak.”